Tiết lộ nóng về con nợ bắn chết chủ nợ ở Hưng Yên

(Kiến Thức) - Theo công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm trong vụ con nợ bắn chết chủ nợ gây chấn động dư luận tỉnh này từng có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Thông tin mới nhất về vụ án mạng con nợ bắn chết chủ nợ, sáng ngày 18/12, Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức thông tin vụ án trên. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1995, trú tại Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về hành vi Giết người.



Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 19h30 ngày 16/12/2018, anh Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1982, trú tại Thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đến nhà Hưng để đòi nợ số tiền 40 triệu đồng mà Hưng đã vay của vợ chồng anh Linh.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Quá trình nói chuyện, hai bên đã xảy ra xô xát nên Hưng đã sử dụng khẩu súng tự chế (dạng súng thể thao) bắn vào vùng cổ chủ nợ khiến anh này bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên anh Linh đã tử vong trước khi vào viện.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Ân Thi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành bắt giữ đối tượng. Đồng thời phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, vật chứng có liên quan.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu xác định: Nguyên nhân chết của anh Linh là do mất máu cấp do vết thương làm đứt động mạch chủ, rách tim, rách phổi, rách lá nách, cơ hoành, dạ dày; thương tích là do súng đạn gây lên.

Tang vật vụ án.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Hưng từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.