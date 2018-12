Thanh Hóa: Nguồn nước ô nhiễm do rò rỉ Kho xăng dầu quân đội

sự cố tràn dầu ra khu vực dân cư khu phố 5, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Thành phố đã lập tổ công tác gồm lực lượng công an, bộ đội, trật tự đô thị... lập các chốt túc trực tại chỗ để cùng lực lượng chức năng xử lý sự cố tràn dầu. Tổ công tác này hoạt động cho đến khi khắc phục xong sự cố. Sáng 18/12, tin tức từ ông Lê Anh Xuân – chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết: Ngay sau khi xảy rara khu vực dân cư khu phố 5, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Thành phố đã lập tổ công tác gồm lực lượng công an, bộ đội, trật tự đô thị... lập các chốt túc trực tại chỗ để cùng lực lượng chức năng xử lý sự cố tràn dầu. Tổ công tác này hoạt động cho đến khi khắc phục xong sự cố.

Người dân phát hiện sự việc rò rỉ Kho xăng dầu quân đội do cống nước bỗng dưng bốc cháy.

Trong sáng 18/12, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện hút dầu tràn trên bề mặt; xử lý các bước khắc phục sự cố.

Phường Quảng Hưng cho biết thêm, nguyên nhân tràn dầu ra môi trường được xác định là do tràn bể thu váng dầu của một kho xăng dầu sát Cảng Lễ Môn, đóng tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng.

Xăng dầu ngấm xuống đất và đang ảnh hưởng đến nguồn nước, môi trường của người dân địa phương.

Sự cố bắt đầu từ hôm 14/12, khi trời mưa lớn, có khoảng 4.000 lít dầu từ bể thu váng dầu ở phía ngoài của kho xăng dầu đã tràn ra môi trường. Đơn vị quản lý chưa kịp thu gom số dầu trên nên dầu đã theo đường ống tràn ra cánh đồng của người dân khu phố 5. Hiện có khoảng 4 ha đất nông nghiệp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự cố rò rỉ dầu.

Một số diện tích lúa bị ảnh hưởng nặng do sự cố rò rỉ xăng dầu Kho xăng dầu quân đội.

Còn người dân cho biết, trưa ngày 17/12, đoạn cống nước dài khoảng 50 mét chảy qua khu phố 5, phường Quảng Hưng bỗng nhiên bốc cháy. Nguyên nhân được xác định là do dầu tràn từ Kho xăng dầu quân đội khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau đó, người dân đã báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để dập lửa. Đây là khu vực gần với khu dân cư sinh sống nên nhiều người dân lo lắng, bất an do mùi dầu bốc lên và do dầu có thể đã ngấm vào mạch, hệ thống nước ngầm. Dầu tràn cũng đã tràn vào khu vực cánh đồng Giếng và Cồn Mả 2.

Sáng 18/12, công tác hút dầu tại ruộng và các cống nước trên địa bàn vẫn được tiếp tục.

Hiện các lực lượng chức năng TP Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố tràn dầu của Kho xăng dầu quân đội khu vực Bắc Trung Bộ .

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.