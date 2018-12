Đòi 300 triệu làm CMND, Trưởng CA xã Hòa Khánh Tây giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Sau vụ Trưởng CA xã “đòi tiền” 300 triệu để làm CMND bị kỷ luật, điều chuyển công tác, Công an huyện Đức Hòa sẽ bổ nhiệm một cán bộ chính quy đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây.

đòi 300 triệu để làm CMND cho con gái nuôi ca sỹ Quang Lê cùng 2 người anh sống tại một tịnh thất trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, sáng nay 18/12, thông tin với PV Kiến Thức, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây xác nhận, đã chuyển công tác đối với Trưởng Công an xã này. Trụ sở Công an xã nằm trong khuôn viên UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Liên quan đến vụ việc Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) Nguyễn Hoàn Khải bị Huyện ủy, UBND huyện Đức Hòa kỷ luật vì vi phạmcho con gái nuôi ca sỹ Quang Lê cùng 2 người anh sống tại một tịnh thất trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, sáng nay 18/12, thông tin với PV, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây xác nhận, đã chuyển công tác đối với Trưởng Công an xã này.

“Hiện đồng chí Phó trưởng Công an xã đang phụ trách công việc của ông Khải. Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ bổ nhiệm một cán bộ Công an chính quy về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an”, ông Ca thông tin.

Cũng theo ông Ca thì hiện ông Khải vẫn chưa được bố trí công việc mới và phải chờ quyết định từ cấp trên.

Lê Thanh Huyền Trân tại cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014. Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên trong chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" 2017. Vụ việc Trưởng Công an xã “đòi” 300 triệu làm CMND xảy ra với 3 anh em “Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân, thí sinh để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong chương trình “Giọng hát Việt nhí 2014” (con nuôi của ca sĩ Quang Lê) cùng 2 người anh là ca sĩ “triệu view” Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đã gây bức xúc trong dư luận.

Cả 3 từng là trẻ mồ côi, được một sư thầy nuôi nấng nên người tại một tịnh thất tu tại gia trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo đó, khoảng tháng 4/2018, 3 anh em nói trên được một tổ chức ở Úc mời sang biểu diễn phục vụ Phật tử, sinh viên. Tuy nhiên là những đứa trẻ mồ côi, dù nhiều lần sư thầy liên hệ chính quyền địa phương làm giấy tờ tùy thân nhưng vẫn chưa được nên họ không thể làm hộ chiếu cho chuyến đi.

Khi tiếp xúc vụ việc, cô V., người phía đối tác bên Úc hứa sẽ liên hệ với chính quyền, Công an xã Hòa Khánh Tây làm thủ tục cấp CMND cho con gái nuôi ca sĩ Quang Lê và hai người anh.

Tại trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây (nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Hòa Khánh Tây), những người nói trên gặp ông Nguyễn Hoàn Khải, Trưởng công an xã, trình bày nguyện vọng. Tuy nhiên, ông Khải cho rằng hồ sơ của cả 3 đều thiếu, không làm được CMND nên không thể giải quyết. Cô V. cũng đã xin số điện thoại của ông Khải để liên lạc lại trong quá trình bổ túc hồ sơ.

Đến tối cùng cùng ngày, ông Khải điện thoại lại, nói rằng muốn làm CMND thì mỗi người 150 triệu. Sau đó ông Khải “chốt” lại 3 người là 300 triệu. Toàn bộ cuộc “ra giá” qua điện thoại đã được ghi âm và sau đó vụ việc đã được tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía tổ chức bên Úc đã hủy chuyến đi biểu diễn của 3 anh em “Cô bé hát nhạc Trịnh” và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đức Hòa đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Tường trình với UBND huyện, ông Khải đã thừa nhận giọng nói trong cuộc điện thoại được ghi âm là của mình nhưng cho rằng vì bị điện thoại nhiều lần nên phải “nói chơi” cho khỏi làm phiền.