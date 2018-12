Hưng Yên: Kinh hoàng con nợ bắn chết chủ nợ ngay tại nhà

(Kiến Thức) - Khi chủ nợ đến nhà con nợ để đòi nợ đã bị con nợ dùng súng bắn tử vong. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp công an huyện Ân Thi điều tra làm rõ.

Sáng 17/12, Đại tá Vũ Chí Công – Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an huyện Ân Thi điều tra làm rõ vụ việc con nợ dùng súng bắn chết chủ nợ tại xã Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên).



Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 16/12, anh N.H.L (SN 1982, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) sang nhà Nguyễn Văn Hưng tại cùng thôn để đòi số nợ 40 triệu đồng mà Hưng đã vay trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình đòi nợ, anh L. và đối tượng Hưng xảy ra mâu thuẫn. Hưng đã dùng súng tự chế bắn vào người anh L. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, anh L. đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Phù Ủng đã có mặt tại hiện trường và thông báo lên Công an huyện Ân Thi và Công an tỉnh Hưng Yên. Lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án bắn chết chủ nợ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Hưng gây ra vụ án mạng trên và đã tạm giữ đối tượng này để điều tra hành vi giết người. Đồng thời, lực lượng công an đã thu giữ khẩu súng gây án giết chủ nợ .

