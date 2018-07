Tiếp tục điều tra vụ "VN Pharma nhập thuốc không rõ nguồn gốc"

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty VN Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc mang nhãn hiệu do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada...

Liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty CP VN Pharma, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc mang nhãn hiệu do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty VN Pharma nhập khẩu, lưu hành 6 loại thuốc mang nhãn hiệu do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án theo quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2018.

Trong vụ án trên, lô thuốc do "Công ty Health 2000 Canada" sản xuất được Công ty CP VN Pharma đặt mua vẫn chưa được làm rõ nguồn gốc, trong khi trên thực tế Công ty Health 2000 không có nhà máy sản xuất tại Canada.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc VN Pharma tại tòa. Ảnh: Zing.

Nghi vấn nhập thuốc từ công ty “ma”

Theo cáo trạng vụ án VN Pharma nhập thuốc giả , năm 2011, Công ty VN Pharma được thành lập do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, trong đó có ngành nghề buôn bán thuốc chữa bệnh. Từ năm 2012, thông qua Công ty TNHH Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C (Công ty H&C), Công ty Pharma ký hợp đồng đặt mua một số loại thuốc tân dược mang nhãn hiệu Health 2000, do Canada sản xuất.

Năm 2013, Nguyễn Minh Hùng tiếp tục đặt mua của Võ Minh Cường lô thuốc tân dược có nhãn mác do Công ty Helix Pharmaceuticals Canada sản xuất, trong đó có mặt hàng thuốc H-Capita 500 mg Caplet dùng trong điều trị bệnh ung thư. Tháng 4/2014, khi Công ty Pharma nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg Caplet về kho và do nghi vấn nguồn gốc nên đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Kết quả điều tra đã chứng minh, toàn bộ 9.300 hộp thuốc chữa bệnh ung thư nói trên đều không phải do Canada sản xuất, đồng thời cũng không rõ nguồn gốc, xuất sứ. Để nhập khẩu số thuốc ung thư không rõ nguồn gốc này, các bị cáo làm giả các giấy tờ, con dấu để hợp thức hóa việc nhập khẩu.

Trước đó, vào năm 2012, thông qua Võ Mạnh Cường, Nguyễn Minh Hùng đã đặt mua nhiều loại tân dược, trong đó có các loại thuốc mang nhãn mác Công ty Health 2000 Canada và Công ty Helix Canada sản xuất. Khi đó, bản thân ông Cường có mối quan hệ với ông Raymundo (quốc tịch Canada và Philippines - một nhân vật không xác định được lai lịch). Do vậy, ông Raymundo được cho là đại diện cho Công ty Health 2000 đã đặt vấn đề nhờ ông Cường làm môi giới bán thuốc cho công ty. Sau đó, ông Cường đã ký hợp đồng bán cho ông Hùng một số lô thuốc H2K-Levofloxacin, H2K-Ciprofloxacin được gắn nhãn mác Health 2000 Canada.

Lô thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada được Cường cũng làm giả Invoice (hóa đơn thương mại), Packing list (phiếu đóng gói), COA (bảng phân tích thành phần sản phẩm), đóng dấu Công ty Health 2000 Canada để cung cấp cho VN Pharma.

Ngày 21/9/2014, Mai Thị Thu Nhật (vợ Võ Mạnh Cường) đã tự nguyện giao nộp con dấu Công ty Health 2000 Canada cho Cơ quan An ninh điều tra. Đến nay, do không thu giữ được đầy đủ tài liệu và tang vật nên Cơ quan An ninh điều tra không có điều kiện xác định cụ thể số lượng, chất lượng thuốc và giá trị thực của lô hàng này.

Theo lời khai trước tòa của bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên giám đốc VN Pharma), năm 2012, Hùng quen biết Nguyễn Mạnh Cường và đặt Cường mua thuốc mang nhãn mác của công ty Health 2000 Canada. Hai bên thống nhất giá thuốc là 0,8USD/1 viên. Có lần Cường dẫn đi gặp một người tự giới thiệu là giám đốc công ty Health Canada để bàn việc nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về VN. Trị giá đơn hàng là 5 tỷ đồng. Sau này khi bị bắt, bị cáo mới biết công ty công ty Health Canada đã bị giải tán.

Ngay lời khai của ông Võ Mạnh Cường cho thấy, dù là người môi giới cho VN Pharma nhập khẩu các lô thuốc, trong đó có thuốc của "Công ty Health 2000 Canada" sản xuất tuy nhiên bản thân ông Cường cho biết: “Không biết các lô thuốc được sản xuất tại đâu”.

Và đến nay, các cơ quan chức năng đã làm rõ trên thực tế Công ty Health 2000 không có nhà máy sản xuất tại Canada. Vậy việc VN Pharma nhập khẩu các lô thuốc của Công ty Health 2000 vẫn là một ẩn số.

Cuối tháng 8/2017, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Tổng giám đốc VN Pharma) 12 năm tù về tội buôn lậu. 8 đồng phạm khác cũng phải nhận từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) tới 12 năm tù giam về tội buôn lậu và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, ngày 30/10/2017, HĐXX TAND Cấp cao ở TP HCM đã ra quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra lại. Bên cạnh đó, HĐXX quyết định tiếp tục lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường để phục vụ điều tra.