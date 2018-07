Tiêu diệt 2 đối tượng cuối cùng cố thủ trong nhà trùm ma túy ở Lóng Luông

Sau ba ngày đêm vây ráp, tấn công sào huyệt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, chiều nay "trận đánh lớn" này đã kết thúc, đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ và người dân.



Sau những cuộc đấu súng "nghẹt thở" suốt 3 ngày qua, ban chuyên án đã tiếp cận được khu nhà của Tuân.

Khi công an vào nhà thì phát hiện 3 thi thể nằm tại đây, trong đó có thi thể của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Khám xét nhà ban đầu, Công an thu giữ được 6 khẩu súng quân dụng, hàng trăm vỏ đạn các loại.

Theo một nguồn tin có thẩm quyền từ Công an địa phương, sau khi ba đối tượng trong nhà Tuân ra đầu thú, trong đây vẫn còn hai đối tượng cố thủ dưới hầm và tiếp tục chống trả.

Hai đối tượng này có tên là Tú và Hùng. Cả hai đều đang trốn truy nã vì liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy .

Lực lượng chức năng đã đưa mẹ của Hùng đến hiện trường để thuyết phục đối tượng này đầu hàng.

Trong cuộc điện thoại với mẹ, Hùng cho biết trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân đã bị bắn chết, thi thể nằm trong nhà.

Số vũ khí còn lại của các đối tượng sau cuộc tấn công của công an vào "đại bản doanh" ma túy ở Lóng Luông - Ảnh công an cung cấp

Trước đó, rạng sáng 26/6, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bất ngờ bao vây, tổ chức truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, quê tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Trong đó, Tuân có 4 lệnh truy nã của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La, Thuận có 2 lệnh truy nã của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La.