Thuê người đánh cán bộ tư pháp, vợ cựu chủ tịch phường sắp hầu tòa

Ngày 16/11, anh Vũ Văn Pho (SN 1989, trú tại phường Trần Lãm - cán bộ tư pháp hộ tịch phường Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, anh vừa nhận được giấy triệu tập của TAND TP.Thái Bình về việc đến tòa với tư cách là bị hại trong phiên tòa xét xử vợ của cựu Chủ tịch phường Lê Hồng Phong thuê người đánh dằn mặt anh.



Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào 7h30 ngày 19/11. Bị cáo Hoàng Thị Anh Nguyệt (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, vợ ông Đặng Xuân Hậu-cựu Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong) cùng các đồng phạm sẽ phải hầu tòa vì tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hoàng Thị Anh Nguyệt.

Anh Vũ Văn Pho cho biết, dù là bị hại nhưng anh không thuê luật sư. Tự bản thân anh Pho sẽ bảo về quyền lợi cho chính mình trước tòa bởi cán bộ tư pháp này gửi gắm niềm tin vào các cơ quan tố tụng và mong muốn một bản án công tâm dành cho các bị can.

Trước đó, 16h ngày 18/6/2020, anh Vũ Văn Pho là cán bộ tư pháp hộ tịch của phường Lê Hồng Phong sau khi làm việc với cơ quan ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Bình theo giấy mời về việc cán bộ này có đơn tố cáo lãnh đạo phường mình đang công tác, trên đường Lý Thường Kiệt đón con về nhà bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt đèo nhau trên xe gắn máy xô vào phía sau xe của anh. Sau đó, anh Pho bị đánh tới tấp và phải điều trị chấn thương tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Công an TP.Thái Bình sau đó đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình; Trần Như Tiến (SN 1999, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Duy Tùng (SN 1989, trú tại số nhà 08D Nam ô 17, phường Hạ Long, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (SN 1983, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134, Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan công an bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt, khai nhận đã thuê Phạm Thanh Tùng số tiền 10 triệu đồng, mục đích để Tùng đánh dằn mặt anh Vũ Văn Pho vì anh này thời gian qua đã có đơn tố cáo cản trở đường công danh sự nghiệp của chồng mình. Sau khi nhận 10 triệu đồng từ Hoàng Thị Ánh Nguyệt, được Nguyệt chỉ cho nhận mặt anh Pho, Tùng đã lên kế hoạch thực hiện và rủ các đối tượng đi cùng để đánh "dằn mặt" anh Pho.

Bị can Nguyệt chính là vợ của ông Đặng Xuân Hậu – cựu Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình. Ông Hậu từng bị kỷ luật cách chức Chủ tịch phường, nhưng chỉ sau 1 năm lại được giới thiệu để bầu vào chức danh lãnh đạo.

