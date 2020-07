Cán Bộ Tư pháp ở Thái Bình bị đánh: Cựu Chủ tịch phường xin thôi “chức vụ”

Thông tin mới nhất về vụ cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình Vũ Văn Pho bị đánh sau khi gửi đơn tố cáo lãnh đạo phường, chiều 9/7, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong cho biết, mới đây ông Đặng Xuân Hậu, nguyên chủ tịch UBND phường đã có đơn xin thôi làm ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và xin thôi làm đại biểu HĐND phường 2016-2021.



Theo ông Vũ Xuân Liệu, lý do trong đơn ông Đặng Xuân Hậu nêu do, trong thời gian bị kỷ luật đã tìm được công việc khác và hiện tại vợ ông Hậu là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt có liên quan đến vụ hành hung ông Vũ Văn Pho , cán bộ tư pháp - hộ tịch phường.

Trụ sở UBND phường Lê Hồng Phong.

“Đảng ủy phường đã nhận đơn của ông Hậu và đã tổ chức họp. Tại cuộc họp, tất cả các đại biểu có mặt đều nhất trí với nội dung trong đơn của ông Hậu. Sau khi nhận đơn, Đảng ủy phường cũng đã báo cáo Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình để xử lý theo đúng quy trình” – Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong cho hay.

Ông Đặng Xuân Hậu từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2016-2021. Vào năm 2018, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong Vũ Văn Pho đã có đơn tố cáo nhiều cán bộ của phường trục lợi chính sách an sinh xã hội. Cuối năm 2018, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thái Bình đã kỷ luật cách chức đối với ông Đặng Xuân Hậu do hành vi trục lợi chính sách an sinh xã hội bị báo chí phản ánh.

Mới đây, ông Pho tiếp tục có đơn tố cáo hai cán bộ phường đã bị kỷ luật là nguyên phó Bí thư phường Đặng Thị Kim Thoa và ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường vẫn được giới thiệu bầu chức danh nhiệm kỳ tới.

Ngày 18/6/2020, trước cửa số nhà 246, đường Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 7, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, ông Vũ Văn Pho bị 2 nam thanh niên lạ mặt gây thương tích sau thời điểm ông làm việc với UBKT Thành ủy Thái Bình về việc cán bộ này có đơn tố cáo lãnh đạo phường mình đang công tác.

Ngày 26/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) cùng 4 bị can khác.

Đáng chú ý, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt là vợ của ông Đặng Xuân Hậu.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Thái Bình, bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt đã chi 10 triệu đồng để thuê côn đồ tỉnh Nam Định là Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú tại khu Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) tổ chức đánh ông Pho. Mục đích để dằn mặt ông Vũ Văn Pho vì cán bộ này thời gian qua đã có đơn tố cáo cản trở đường công danh sự nghiệp của chồng bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt.

Liên quan vụ việc trên, mới đây, trao đổi với báo chí. ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư Đảng uỷ phường Lê Hồng Phong cho biết, Đảng uỷ phường Lê Hồng Phong sẽ dừng việc giới thiệu, quy hoạch chức danh đối với ông Đặng Xuân Hậu do có vợ liên quan tới vụ việc hành hung ông Pho theo quy định 102 của Đảng về việc, đảng viên có vợ, con liên quan tới pháp luật sẽ chịu trách nhiệm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

