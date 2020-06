Khởi tố vụ cán bộ đi tố cáo bị đánh: Cựu Chủ tịch phường có liên quan?

(Kiến Thức) - Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ cán bộ phường Lê Hồng Phong bị đánh sau khi tố cáo. Trong số các bị can có vợ cựu Chủ tịch phường Lê Hồng Phong.