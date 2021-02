Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng không “ngăn sông cấm chợ”

Sáng 24/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề lưu thông hàng hóa với vùng có dịch.



Nhấn mạnh không ngăn sông cấm chợ trong lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế ban hành ngay quy trình tiêu thụ nhanh các sản phẩm nông nghiệp trong vùng có dịch, vừa bảo đảm yêu cầu phòng dịch, vừa không để ách tắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19.

Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, nhất là các tỉnh đang có dịch có biện pháp cụ thể để kiểm soát dịch, đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế không can thiệp sâu vào những vấn đề cụ thể của địa phương, giao quyền cho địa phương ban hành các biện pháp cụ thể ở địa phương mình như phong tỏa, thực hiện các chỉ thị 15, 16… tùy tình hình địa phương và kịp thời giải tỏa khi tình hình đã ổn định, cụ thể như TPHCM sáng nay được công bố với hàng chục điểm được giải tỏa, không còn phong tỏa, Thủ tướng nói. “Các đồng chí xem xét cụ thể để không ách tắc”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí cho rằng, các địa phương, nhất là khu vực có cảng như Hải Phòng phải bảo đảm lưu thông hàng hóa bình thường, biện pháp thông thoáng, chủ động phòng chống nhưng không ngăn sông cấm chợ và yêu cầu phải có ngay một quy chế giữa 3 bộ để có thể thực hiện chủ trương lưu thông hàng hóa bình thường, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiến nghị các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ việc lưu thông hàng hóa, nhất là đường ra Cảng Hải Phòng .

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, vẫn đón nhận lao động Hải Dương đến làm việc mà không có sự cản trở nào. Tuy nhiên, để phòng dịch, lao động sẽ được cách ly 14 ngày và tiến hành xét nghiệm theo quy định. Thời gian qua, tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với hơn 340 trường hợp, tổng số tiền phạt khoảng 1 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, việc ách tắc hàng hóa thời gian ban đầu tại Hải Dương là kinh nghiệm cho các địa phương khác. Bộ Công Thương đã kết nối với các đơn vị tiêu thụ lớn, tập đoàn bán lẻ để tiêu thụ hàng hóa cho Hải Dương, tuy nhiên, vướng không phải do nhu cầu không có, chuỗi siêu thị không nhiệt tình mà là do vấn đề vận tải.

“Mặc dù Bộ Y tế đã có hướng dẫn về vận tải hàng hóa an toàn, nhưng có tình trạng các tỉnh hiểu khác nhau, áp dụng khác nhau. Đến nay, vấn đề cơ bản đã được xử lý nhưng đây là kinh nghiệm cần rút. Tháo gỡ để hàng hóa lưu thông là điều kiện căn bản để thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ” - Thứ trưởng Đặng Hoàng An nói.

Một số ý kiến nhất trí cho rằng, chống dịch quyết liệt nhưng không nên cực đoan mà có biện pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, cho các cơ sở sản xuất.

