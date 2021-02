Hàng hóa từ Hải Dương: 5 tỉnh hỗ trợ, Hải Phòng vẫn “tắc”?

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển, xuất khẩu nông sản

Ngày 21/2, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương kiểm tra tình hình tiêu thụ nông sản tại các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các ngành nông nghiệp, giao thông vận tải, công an phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ nông sản. Sở GTVT tham mưu ngay các cách thức vận chuyển hàng hóa bảo đảm an toàn phòng dịch để Hải Dương thống nhất với TP Hải Phòng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản. Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các chốt kiểm soát thực hiện chặt chẽ các quy định phòng chống dịch và có cách thức kiểm tra, tạo thuận lợi cho các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, phục vụ sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ở trong và ngoài tỉnh...

Ông Thăng khẳng định, Hải Dương đang ưu tiên đẩy nhanh việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lái xe của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, nhất là nông sản của cả trong tỉnh và địa phương khác có yêu cầu, bảo đảm không để lây lan dịch bệnh từ hoạt động vận tải hàng hóa. Trong những ngày tới, tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá đúng tình hình dịch ở từng địa phương, khu vực và từng bước thay đổi mức độ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa.