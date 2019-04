Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội được nâng 14,85 điểm tự xin thôi học

Ngày 16/4, TS Trịnh Tuấn Anh - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, trong danh sách thí sinh được nâng điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình gửi, có một nữ sinh theo học ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường.

Theo đó, nữ sinh T.P.T. đến từ Hòa Bình là thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển cao nhất vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018 với 27,75 điểm. Thí sinh T.P.T. cũng là thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, khoa Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với mức điểm công bố lần đầu khá cao: Toán 7,8 điểm, Lịch sử 9,25 điểm, Địa lí 9,75 điểm, Giáo dục công dân 7 điểm, Ngoại ngữ 8,2 điểm và Ngữ văn 8,75 điểm.

Tuy nhiên, điểm của em T. sau khi chấm thẩm định lại lần lượt như sau: Toán 4 điểm, Lịch sử 5,75 điểm, Địa lí 7 điểm, Giáo dục công dân 7 điểm, Ngoại ngữ 3,4 điểm và Ngữ văn 8,75 điểm.

Như vậy, điểm thi THPT quốc gia 2018 của thí sinh T.P.T. đã được nâng lên tới 14,85 điểm. Riêng tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí của em này đã được nâng tổng số 6,25 điểm.

Theo điểm chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nữ sinh không đủ điểm trúng tuyển, bị gạch tên khỏi danh sách trúng tuyển. "Tuy nhiên, khi nhận được danh sách từ Hòa Bình và yêu cầu khoa rà soát, chúng tôi nhận được thông báo sinh viên đã chủ động làm đơn xin thôi học từ trước", ông Tuấn Anh nói.

Điều đáng nói, trong buổi lễ tuyên dương và khen thưởng 23 thủ khoa đầu vào các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vào ngày 12/9/2018, nữ thí sinh T.P.T. đã khẳng định: "Điểm số đó là do bản thân em tự làm được chứ không phải bằng một tác động nào hết. Và em tự tin, tự hào về điều đó”.

Như Báo Công lý đã đưa tin, sau khi có kết quả chấm thẩm định, tại Hòa Bình có 64 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, 2017. Còn Sơn La có 44 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sau khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT đã gửi kết quả cho 2 Sở. Các Sở có nhiệm vụ cập nhật lại điểm thi, xét lại tốt nghiệp và cung cấp danh sách thí sinh cho các trường ĐH, CĐ để các trường xét tuyển sinh lại đối với những thí sinh này.