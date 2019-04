Điểm danh những thí sinh gian lận thi cử THPT 2018 bị công bố

Liên quan đến vụ gian lận thi cử THPT năm 2018, ngày 15/4 vừa qua, trường Đại học FPT cho biết vừa phát hiện thêm 1 thí sinh có số điểm sau khi chấm thẩm định thấp hơn số điểm ban đầu.

Cụ thể, ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT Đại học FPT cho biết sau khi nhận được công văn từ sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, nhà trường đã đối chiếu điểm của thí sinh này với số điểm sau khi được chấm thẩm định. Kết quả cho thấy, thí sinh này thi đầu vào bằng các môn Toán, Vật lý, Hóa học được nâng. Sau khi điều chỉnh lại, thí sinh này có tổng điểm là 18,30 với số điểm thành phần lần lượt là 5,80; 5,25 và 7,25. Trong khí đó, điểm 3 môn học bạ khối A1 của thí sinh này là 24,65.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, rất nhiều trường Đại học hàng đầu đã phát hiện ra nhiều trường hợp gian lận điểm thi năm 2018.

Đến thời điểm hiện tại, Đại học Y Hà Nội đã hủy kết quả của 2 thí sinh từ Hòa Bình và Sơn La. Cụ thể, trường hợp thí sinh V. H. L (Sơn La) được nâng khống từ 13,1 điểm lên thành 28,4 điểm. Điều đáng nói, thí sinh này có số điểm đầu vào cao thứ 3 khi trúng tuyển. Trường hợp đến từ Hòa Bình sau khi có kết quả chấm thẩm định cũng không đạt tiêu chuẩn nhập học.

Tại trường ĐH Ngoại thương, lãnh đạo phòng Đào tạo cho biết, có 2 trong số 3 thí sinh Hòa Bình bị buộc thôi học và thu hồi quyết định trúng tuyển do không đủ điểm đỗ và đã bị buộc thôi học. Thí sinh còn lại dù được nâng điểm nhưng vẫn được theo học tại trường bình thường do vẫn đủ xét tuyển.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xóa tên 2/5 sinh viên đến từ Hòa Bình. Hai thí sinh này có điểm thực thấp hơn so với điểm trúng tuyển. 3 thí sinh còn lại vẫn tiếp tục được theo học do có điểm sau khi chấm thẩm định cao hơn điểm trúng tuyển.

Học viện An ninh (Bộ Công an) cũng đã phát hiện trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm, gian lận trong kỳ thi THPT 2018 có 10 sinh viên Sơn La trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, trong đó có một số thí sinh có số điểm giả mạo.