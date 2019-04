Nữ sinh nhảy cầu tự tử sau khi bị hiếp dâm: Lời khai nghi can

(Kiến Thức) - Lời khai ban đầu của nghi can vụ nữ sinh nhảy cầu tự tử sau khi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh cho biết, nghi can định quan hệ tình dục với nữ sinh nhưng nữ sinh kháng cự, nghi can vẫn dùng tay sờ soạng vào các bộ phận nhạy cảm.