Thông tin mới vụ đại gia Sài Gòn hiếp dâm nữ sinh du học Mỹ

Liên quan tới vụ việc một du học sinh Mỹ tố cáo bị anh rể "hờ" xâm hại đang được cơ quan công an phục hồi điều tra, Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP HCM đã bắt giữ bị can Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ quận 1) để điều tra tội "hiếp dâm". Nạn nhân là chị P. T. T. (SN 1993, là 1 du học sinh đang theo học ở Mỹ).



Trước đó, phía Công an TPHCM đã phục hồi điều tra vụ án hơn 1 năm nay và đầu tháng 4/2019 đã khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Chiều 13/04, khi đang lẩn trốn tại một chung cư cao cấp ở Quận 7, Cự bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Sự việc nói trên xảy vào năm 2015 và đã được Công an quận 7 khởi tố vụ án "hiếp dâm", khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam với Cự vào tháng 11 cùng năm. Thế nhưng một điều khó hiểu là Viện KSND quận 7 lại ra huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can, vụ án sau đó cũng bị đình chỉ điều tra do hết thời hạn theo quyết định vào tháng 1/2016 cho tới khi được phục hồi điều tra vào tháng 1/2018 do có đơn tố cáo từ phía gia đình nạn nhân.

Lật lại thời điểm Cự bị công an tạm giữ để điều tra vào 11/2015, theo văn bản số 49/VKS-P2 ngày 30/12/2015 của VKSND Quận 7 được báo Lao Động đăng tải đã trích dẫn lại lời khai của nghi can này. Theo đó, Cự không thừa nhận hành vi dùng vũ lực với bị hại, lời khai của Cự cũng không thể hiện hành vi "hiếp dâm" hay "dâm ô" mà chỉ là tai nạn, lóng ngóng nên "té úp mặt vào vùng mông nạn nhân"???

“Cự về phòng ngủ của mình thấy P.T.T em vợ đang nằm ngủ, nên nảy sinh ý định dâm ô, lấy điện thoại chụp ảnh vùng mông của P.T.T và làm rớt điện thoại trên người P.T.T đang nằm ngủ, nên dùng tay chụp trúng người P.T.T và té úp mặt vào vùng mông P.T.T…".

Vụ án sau đó "đóng băng" bởi VKSND quận 7 cho rằng bản thân nghi can không thừa nhận hành vi phạm tội, ngoài lời khai của Cự không có nhân chứng trực tiếp nào khác, đồng thời V. (em họ T., người xuất hiện ngoài cổng nhà thời điểm xảy ra vụ việc) cũng không trực tiếp nhìn thấy sự việc.

Trong khi đó, theo điều tra, giữa năm 2015, chị T. nghỉ hè nên từ Mỹ trở về Việt Nam để thăm gia đình. Chị T. ở tại căn nhà ở khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7. Được biết, ông Cự đã có gia đình, có quan hệ tình cảm với chị gái của chị T. dẫn đến có 2 con chung và gia đình xem ông Cự là con rể trong nhà, ở chung tại ngôi nhà nói trên.

Trưa 6/7/2015, chị T. đang ngủ trưa tại 1 phòng trong căn nhà bỗng phát hiện có bàn tay sờ mó vào nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình. Nữ du học sinh thức giấc thì thấy Cự không mặc quần áo sờ mó mình. Hoảng sợ, chị la lên thì anh rể đè chị xuống giường hòng thực hiện hành vi.

Chị T. chống trả đi lại cửa sổ phòng để kêu cứu thì đúng lúc này, N.V. (là em họ chị T) vừa về nhà, đứng trước cổng. Cự vội kéo chị T. và nói với V. là "Nhà cúp điện nên không mở cửa được…". Chị T. giằng co tìm cách thoát thân thì Cự chụp lại uy hiếp doạ giết chị cùng cả nhà nếu như chị T. tiết lộ vụ việc.

Nạn nhân T. và vết thương trên cổ nghi do trong quá trình bị Cự hiếp dâm. Nữ du học sinh hoảng sợ gật đầu rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc này, V. leo cổng rào vào trong nhà. Cự lấy xe ô tô rồi đi ra khỏi căn nhà. Chị T. sau đó đã nhờ bạn tức tốc đưa ra sân bay quay trở về Mỹ.



Khi quá cảnh qua bên Hồng Kong chị T. đã gọi điện kể lại sự việc cho gia đình. Gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi của Cự tới công an. Chị T. cũng thông qua Tổng lãnh sự quán Mỹ gửi đơn tố cáo người anh rể hờ và trở về Việt Nam trực tiếp đi tố cáo về hành vi "Hiếp dâm", "Uy hiếp đe doạ giết người" tới các cơ quan.

Hiện phía cảnh sát đang tiến hành truy xét bị can, điều tra làm rõ vụ án.