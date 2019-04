Sức khỏe của Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi

Đã 2 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, anh Võ Duy Nghiêm vẫn đang tiếp tục phẫu thuật những vết bỏng do bị tạt axit gây ra trên cơ thể nhưng đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy hoàn toàn do axit ăn mòn giác mạc.

Trao đổi với Vietnamnet, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đã 2 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc 2 kẻ bịt mặt tạt axit, cắt gân chân Việt kiều Canada ở Quảng Ngãi, hiện công an huyện đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Thượng tá Võ Văn Náo cho hay: "Huyện đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra. Hiện công an tỉnh đang thụ lý, điều tra ra thủ phạm tạt axit". Chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1993, bạn gái nạn nhân Võ Duy Nghiêm) thông tin, hiện sức khỏe của Võ Duy Nghiêm đã tạm thời dần hồi phục nhưng vẫn đang tiếp tục phẫu thuật những vết bỏng do axit gây ra trên cơ thể. Đặc biệt, đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy hoàn toàn do axit ăn mòn giác mạc. Anh Võ Duy Nghiêm được chuyên cơ chở từ Đà Nẵng đi Thái Lan điều trị. Chị Trâm viết: "Đã là giữa tháng Tư rồi và tôi muốn chia sẻ một đoạn clip ngắn về Gemma (một nhà trị liệu tâm lý bằng âm nhạc đầy tài năng). Clip được quay lúc Gemma đang vừa chơi đàn vừa hát để giúp Tom (Võ Duy Nghiêm) bình tĩnh và thoải mái hơn sau khi vừa trải qua một trong rất nhiều ca phẫu thuật. Chúng tôi vẫn đang hàng ngày trông chờ và hy vọng những thông tin mới trong việc điều tra và xử lý vụ án, từ các cơ quan chức năng và các bên liên quan. Bất cứ một thông tin nào mới, được cung cấp kịp thời bởi những người có trách nhiệm luôn là động lực và niềm an ủi cho Tom và tôi. Chúng tôi luôn hy vọng công lý sẽ thực thi, thủ phạm gây ra những chuyện này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tòa án lương tâm của chính họ". Báo Người Đưa Tin đưa tin trước đó, tối 9.2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê quán xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - định cư tại Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm(26 tuổi, Quốc tịch Canada) đi ăn tối tại bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt tạt axit vào người và dùng dao cắt gân chân. Bước đầu ghi nhận, 2 nghi phạm chạy xe máy màu trắng, nói giọng Bắc, bịt kín khẩu trang tạt axit, dùng mã tấu.

Việc anh Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân) rời Việt Nam sớm đã dấy lên nhiều nghi ngờ. Ông Võ Duy Linh (cha ruột nạn nhân) thông tin: "Hoàng về ăn Tết mùng 2, đến tối mùng 5 xảy ra sự việc. Đến mùng 7, Hoàng qua Canada. Trước khi đi, Hoàng ra Đà Nẵng chăm em trai 2 ngày, rồi gửi lại 2.000 USD cho chị gái đầu Võ Thị Hoanh (ngụ TP.Đà Nẵng) làm viện phí cho Ngh.. Nó cũng không kịp về tạm biệt gia đình".

Các bác sĩ nhận định anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn giác mạc. Đến hiện tại, vùng mặt nạn nhân có dấu hiệu bị nặng thêm do axit ăn mòn vào cơ thể.

Thông tin trên báo Người Lao Động, người nhà nạn nhân cho biết, sau 4 ngày được chuyển sang Thái Lan điều trị, các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị và theo dõi tình trạng bệnh của anh Nghiêm .

Theo đó, gia đình đang tập trung vào sức khỏe của anh Nghiêm và chị Trâm chứ hoàn toàn không quan tâm những vấn đề khác, nhất là các mâu thuẫn xảy ra trước đó có phát sinh hay không từ phía các thành viên trong gia đình.

Trước đó, nguồn tin từ công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã thu thập clip do camera an ninh ở một nhà dân xã Bình Thạnh (gần khu vực xảy ra vụ việc)

Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, phân tích hình ảnh, thu thập chứng cứ ráo riết truy tìm thủ phạm.