Vụ hiếp dâm bé gái ở công viên: Thông tin không ngờ về nghi phạm

Nhắc đến vụ việc đối tượng Lương Tuấn Bửu (SN 1991, ngụ phường 6, quận 5, TP.HCM) bị tình nghi hiếp dâm bé gái và dâm ô một bé gái khác tại công viên trên đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5), nhiều người dân sinh sống và thường đến công viên tập thể dục vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo người dân, công viên trên đường Võ Văn Kiệt có rất đông người đến vui chơi, tập thể dục. Những ai đến đây đều quen mặt nhau, bởi đều có nhà ở gần công viên.

Cô N., bán nước ở công viên cho biết: “Không ai ngờ, ở công viên đông người mà thằng Bửu dám làm vậy. Nó hiền lắm, ngày nào cũng ra công viên chơi với đám con nít. Chắc tới tuổi lấy vợ rồi mà nhà nghèo nên bí bách sinh ra chuyện động trời”.

Nói rồi, cô N. hướng dẫn PV đường đến nhà của đối tượng Bửu: “Nhà nó ở trong hẻm. Ở đây, ai cũng biết mẹ con nó. Nhà nghèo lắm, mẹ nó bán vé số”.

Từ sự chỉ dẫn của cô N. và hỗ trợ của người dân, PV tìm được nhà của Bửu. Nói nhà của Bửu thì không chính xác, bởi, đây là nơi người thân cho mẹ con của đối tượng tá túc vì thương hoàn cảnh éo le.

Chủ của ngôi nhà cho biết: “Thương ba mẹ con chị ấy bị chồng bỏ, không có nhà cửa để ở, mỗi tháng tốn tiền ở trọ nên chúng tôi kêu về đây tá túc. Ba mẹ con về nhà tôi ở được 2 năm rồi. Cả ba người đều không nhanh nhẹn như người ta, kiểu như khờ khờ, chậm hiểu. Ai hỏi gì nói nấy, quên trước quên sau”.

“Mình không chứng kiến vụ việc nên tất cả trông cậy vào cơ quan công an. Tôi chỉ biết Bửu khờ lắm. Năm 15 - 16 tuổi, nó mới biết nói chuyện. Cho nó đi học mà học lớp 1 hoài không tiếp thu được nên thôi không cho học nữa. Ba mẹ con chỉ có mỗi đứa con út (17 tuổi) là được học lớp học tình thương, mà mới học tới lớp 3 thôi. Thằng Bửu đi làm thuê, mẹ nó bán vé số để lo cho thằng út. Nay thằng Bửu bị bắt, không biết em nó sẽ ra sao”, người chủ ngôi nhà cho biết thêm.

Người cậu của Bửu rơi nước mắt, cho biết thêm: “Nó (đối tượng Bửu – PV) hiền và chậm hiểu lắm. Bà con mà nó còn nhớ không hết. Ai hỏi gì nó cũng dạ, cũng ừ…”.

Cô A.N.L. (55 tuổi, tạm trú phường 6, quận 5) tỏ vẻ bối rối, ngồi yên lặng lẽ nghe người thân nói về con trai vừa phạm tội tày đình. Nghe mọi người nhắc đến việc đối tượng Bửu sẽ phải chịu tội nặng bởi hành vi hiếp dâm trẻ em, bà L. hoang mang, siết chặt đôi bàn tay.

Suốt cuộc trò chuyện, bà L. chỉ ngồi nghe người thân trao đổi với PV. Khi được PV hỏi, bà L. nói: “Tôi bán vé số, còn mắc bệnh tiểu đường, có khi đang đi bán thì té xỉu. Thằng Bửu đi làm phụ giúp tôi nhiều lắm. Nó ngoan và hiền lắm. Tôi dặn nó ra công viên chơi từ 19h đến 20h là phải về. Ngày nào, nó cũng ra đó chơi rồi về đúng giờ”.

Tiếp lời, người thân của bà L. nói: “Tối đó (11/4), nó về nhà thay đồ đi ngủ thì có người đến đập cửa. Khoảng hơn 20 người, họ có cầm hung khí và yêu cầu thằng Bửu ra gặp mặt. Khi thằng Bửu xuống và trên đường ra công an làm việc, người nhà bé gái đã đánh vào mặt nó”.

“28 tuổi, nó không biết chơi với người lớn, chỉ chơi với con nít. Chúng tôi thấy nó khờ nên cũng giới hạn thời gian, không cho nó ra ngoài nhiều nhưng rồi cũng có chuyện không hay xảy đến”, cậu của đối tượng Bửu cho biết.

Bà K., hàng xóm của gia đình đối tượng Bửu thông tin: “Thằng Bửu hiền lắm. Nó bị chậm phát triển, đầu óc khờ như con nít. Tôi không dám tin là nó có thể làm chuyện động trời đó”.

Trước đó, khoảng 20h40 tối 11/4, Công an phường 6, quận 5 (TP.HCM) được người dân trình báo về việc một bé gái tên N. (SN 2010) đang chơi tại khu vui chơi cầu trượt tại công viên đường Võ Văn Kiệt bị một thanh niên lạ mặt hiếp dâm.

Đối tượng Lương Tuấn Bửu tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường 6 lập tức tiến hành rà soát, xác minh ban đầu. Theo đó, vào chiều tối cùng ngày, bé N., bé D. cùng bạn đến chơi tại khu cầu trượt thì có một thanh niên đến nói chuyện làm quen.



Sau đó, hắn dùng tay đưa vào quần bé D. thì bị bé D. gạt ra và vùng bỏ chạy. Sau đó, gã kéo bé N. lại và có hành vi hiếp dâm . Khi bé N. kêu khóc, nam thanh niên buông nạn nhân ra rồi dùng tay tự thỏa mãn, rồi bỏ đi đâu không rõ.

Khi về nhà, bé N. bị đau tại vùng kín và kể lại câu chuyện với cha mẹ nên gia đình lập tức đến công an phường trình báo.

Sau đó, công an đã xác định được Lương Tuấn Bửu là đối tượng khả nghi nên đến nhà mời Bửu về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Bửu đã khai nhận sự việc.

Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để truy tố Bửu trước pháp luật.