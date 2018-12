Người phụ nữ tàn tật kêu cứu vẫn bị hai “yêu râu xanh” hiếp dâm

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc hai đối tượng hiếp dâm một phụ nữ tàn tật ở Thái Bình, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình đang tiếp tục làm rõ hành vi của hai đối tượng Phạm Văn Nết (SN 1978, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Thiêm (SN 1980, trú tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).



Nạn nhân trong vụ án này chị Chu Thị P. (SN 1987,người dân tộc Nùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). T đang là người khuyết tật nặng hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 13h ngày 21/11/2018 sau nửa ngày đi bán hàng rong trở về phòng trọ ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, chưa kịp ăn cơm trưa thì Chu Thị P. bị đối tượng Phạm Văn Nết ở cùng dãy nhà trọ và Nguyễn Huy Thiêm (bạn của Nết, SN 1980, trú tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đẩy vào phòng trọ bịt miệng và thực hiện hành vi hiếp dâm. Mặc dù đã cố vùng vẫy, kêu cứu nhưng chị P. vẫn không thoát khỏi hành vi thú tính của 2 “yêu râu xanh”.

Khu nhà trọ nơi người phụ nữ tàn tật bị hiếp dâm. Dù đã bị 2 đối tượng Nết và Nguyễn Huy Thiêm làm nhục nhưng chị P. vẫn không dám tố cáo hành vi hiếp dâm của "yêu râu xanh". Vì Nết là "ông chủ" của cô.

Mãi gần một tuần sau, khi Phạm Văn Nết đưa Chu Thị P. và những người cùng nhóm lên thành phố Hòa Bình hát để bán hàng rong, thì nạn nhân P. mới có cơ hội đến công an tỉnh Hòa Bình tố cáo hành vi của Nết và Thiêm. Do vụ việc xảy ra tại Thái Bình nên công an Hòa Bình đã trợ giúp đưa chị P. trở lại Thái Bình và dẫn chị P. đến cơ quan Công an thành phố Thái Bình trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã tiến hành trợ giúp và bảo vệ khẩn cấp nạn nhân. Ngày 27/11 đưa nạn nhân tới Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình để được tư vấn, trợ giúp, nuôi dưỡng, xác minh thân nhân. Sau 4 ngày ở Trung tâm cô đã được gia đình từ Lạng Sơn xuống đón về nhà.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 " yêu râu xanh" đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Phạm Văn Nết khai, 2 vợ chồng trước đây có đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về, nhưng do mẫu thuẫn nên 2 vợ chồng Nết đã chia tay gần chục năm nay.

Lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, ngày 17/12, công an TP đã tiến hành bắt giữ Phạm Văn Nết và Nguyễn Huy Thiêm. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân. Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình hiện đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Nết và Thiêm.

Được biết, năm 2012, Phạm Văn Nết ra Thái Bình lập nghiệp, thành lập tổ bán hàng xa nhà quy tập những người không may mắn bị khuyết tật thuê nhà cho họ ở và lấy những mặt hàng như tăm tre, tăm bông, bật lửa móc khóa... về giao cho người khuyết tận đi bán rong. Theo cơ quan công an, trước đó, hai đối tượng Nết và Thiêm đều chưa từng có tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…