Chi tiết vụ bắt đường dây vận chuyển, mua bán 30kg ma túy

Liên quan đến vụ bắt đường dây ma túy “khủng” ở An Giang, cơ quan Công an đã giữ thêm nhiều đối tượng có liên quan. Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Chuyên án do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh An Giang xác lập.

Theo đó, sau khi bắt giữ hai đối tượng Du Quốc Cường (29 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Trình Công Nghĩa (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và thu giữ hơn 26kg ma túy vào chiều hôm qua, ngay trong đêm, Cảnh sát đã bắt giữ thêm 3 đối tượng.

Hai đối tượng Cường và Nghĩa. Các đối tượng bị bắt tại TP.HCM gồm: Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi), Nguyễn Thanh Phượng (52 tuổi) và Liển Tuyên Khoa (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).



Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng này, Công an phát hiện thu giữ thêm 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Như vậy đến thời điểm này ban chuyên án đã thu giữ hơn 30kg ma túy tổng hợp, gồm: 31.850 viên thuốc lắc, 1kg ketamine và 17,8kg ma túy đá.

Trước đó như VietNamNet đưa tin, chiều qua, Tổ công tác thuộc Phòng 4 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng như Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Cảnh sát biển vùng 4 bắt quả tang hai đối tượng Cường và Nghĩa đang vận chuyển, mua bán ma túy .

Cả hai đối tượng này bị bắt tại bến phà Đông Ky (xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Cường và Nghĩa được xác định vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới Camphuchia về Việt Nam bằng ô tô.

Kiểm tra ô tô của hai đối tượng này, Cảnh sát phát hiện khoảng 26,6kg ma túy tổng hợp, gồm: 25.000 viên thuốc lắc, 1kg ketamine và 16,8kg ma túy đá.