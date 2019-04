Lật tẩy “mánh khóe” làm giả bệnh án tâm thần của ông Phó trưởng khoa

Để giúp Tùng giả hồ sơ, Phong - bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đưa bệnh nhân chậm phát triển do mình điều trị đi khám, sau đó lấy kết quả này đưa vào bệnh án của Tùng.

Viện KSND TP Hà Nội cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố bác sĩ Thân Thái Phong, cựu Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (BVTT TW 1) về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Tuấn Sơn, Kỹ thuật viên trưởng - Khoa dinh dưỡng Bệnh viện tâm thần TW1 về tội "Môi giới hối lộ". Riêng Lê Thanh Tùng, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Làm giả bệnh án tâm thần, trốn tránh trách nhiệm hình sự

Quá trình điều tra xác định, khoảng 3h30’ ngày 28/10/2017 xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực vỉa hè trước cửa quán bar Camellia Lounge, địa chỉ số 20 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bệnh viện tâm thần trung ương 1. (Ảnh khai thác)

Do mâu thuẫn, Lê Thanh Tùng (tên gọi khác Tùng “nháy”) dùng kiếm chém nhiều nhát vào đầu anh Đỗ Hoàng Hiệp (tức Hiệp “máu”, SN 1989; ở khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) dẫn đến anh Hiệp bị thương tích nặng. Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn. Biết không thoát tội, trong thời gian này, Tùng nhờ một người phụ nữ (chưa xác định được nhân thân) môi giới làm giúp bệnh án tâm thần giả.

Trên cơ sở điều tra, ngày 31/12/2017, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tùng về tội Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Tùng không khai nhận hành vi phạm tội của mình và nói bản thân đang mắc bệnh tâm thần nên không hợp tác trong quá trình điều tra.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Cược (mẹ Tùng) mang hồ sơ bệnh án tâm thần của Tùng giao nộp cho CQĐT. Tuy nhiên, CQĐT tình nghi bị can Tùng có dấu hiệu sử dụng bệnh án tâm thần giả. Bên cạnh việc tiếp tục xử lý hành vi "Cố ý thương tích" của Tùng, vụ làm giả bệnh án tâm thần được tách riêng chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Cáo trạng xác định, từ lời đặt vấn đề của Tùng, giữa tháng 11/2017, thông qua quan hệ xã hội, người phụ nữ được Tùng nhờ lo việc đã liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn là Kỹ thuật viên Trưởng Khoa dinh dưỡng - Bệnh viện tâm thần Trung ương I, Bộ Y tế để nhờ làm bệnh án tâm thần giả cho Lê Thanh Tùng và Sơn đồng ý.

Sau đó, Sơn đặt vấn đề với Thân Thái Phong là Phó Trưởng khoa tâm thần người cao tuổi - Bệnh viện tâm thần Trung ương I và được Phong đồng ý với chi phí 85 triệu đồng. Xong vụ việc này, Sơn được bồi dưỡng 3 triệu đồng do công môi giới.

Tự lấy máu và đưa bệnh nhân mình điều trị đi khám để hợp thức hóa hồ sơ

Cơ quan tố tụng đã làm rõ, ngày 22/11/2017, Tùng đến BVTT TW1 gặp Phong như đã hẹn. Tại đây, Phong đưa 3,8 triệu đồng cho Nguyễn Thị Minh Huệ là nhân viên hành chính, tổng hợp Khoa tâm thần người cao tuổi và nhờ dẫn Tùng đến Khoa Khám bệnh làm thủ tục khám đầu vào. Sau đó, Phong lập hồ sơ bệnh án nội trú cho Tùng tại Khoa, đồng thời, tự viết thông tin của Tùng vào trang đầu tiên của bệnh án.

Bác sĩ Thân Thái Phong bị cáo buộc nhận hối lộ làm giả bệnh án tâm thần Ảnh: Dân trí.

Tiếp đó, Phong đưa một bệnh nhân chậm phát triển do Phong trực tiếp điều trị đi chụp X quang tim, phổi và ghi điện não; sau đó lấy kết quả của bệnh nhân này đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng.

Tại phòng làm việc riêng, Phong tự lấy máu của mình cho vào ống bệnh phẩm ghi tên Lê Thanh Tùng, lập phiếu xét nghiệm sinh hóa máu và phiếu xét nghiệm tế bào ngoại vi rồi gửi đi xét nghiệm lấy kết quả đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng.

Khi hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện. Đồng thời, Phong trực tiếp viết vào hồ sơ: "Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện. Hiện bệnh tạm ổn định. Giải quyết cho bệnh nhân ra viện".

Quá trình điều tra, Thân Thái Phong khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, ngoài ra còn khai Phong tự nghĩ ra triệu chứng để ghi vào bệnh án; các bác sỹ, điều dưỡng Khoa Tâm thần người cao tuổi - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lập, ký xác nhận hồ sơ bệnh án theo đề nghị và chỉ đạo của Phong, không được Phong bàn bạc hay hưởng lợi, không biết mục đích của Phong là để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại CQĐT, Nguyễn Tuấn Sơn, Lê Thanh Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Ngày 16/11 và ngày 27/12/2018, gia đình Thân Thái Phong đã nộp lại cho Cơ quan điều tra số tiền 85 triệu đồng. Ngày 03/01/2019, Nguyễn Tuấn Sơn đã nộp lại cho Cơ quan điều tra số tiền 3 triệu đồng.