Thông tin mới vụ bé gái bị xâm hại ở vườn chuối

VKSND TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình từ tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi” sang tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Quyết định phê chuẩn nói trên được ký ngày 25/3. Đồng thời, VKSND TP Hà Nội yêu cầu CQĐT, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Hình ảnh nghi phạm chở cháu bé đến vườn chuối. Trước đó, VKSND TP Hà Nội có công văn gửi VKSND huyện Chương Mỹ yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển vụ án để điều tra đối với vụ án Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, ở huyện Chương Mỹ).



Căn cứ lời khai của cháu Q., kết quả thu giữ vật chứng tại hiện trường, kết luận giám định..., VKSND TP Hà Nội nhận thấy, hành vi của Trình có dấu hiệu phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, được quy định tại điều 142, bộ luật Hình sự năm 2015, là loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

Việc các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án; dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Trình, làm cho dư luận xã hội bất bình và gây bức xúc cho gia đình người bị hại...

Trên cơ sở đó, VKSND TP Hà Nội yêu cầu VKSND huyện Chương Mỹ phối hợp ngay với CQĐT, Công an huyện Chương Mỹ, thực hiện việc bắt bị can để tạm giam đối với Trình; đồng thời hoàn tất thủ tục chuyển vụ án đến CQĐT, Công an thành phố (PC01) để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đến ngày 22/3, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã có công văn gửi VKSND TP về việc yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình từ tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi” sang tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.