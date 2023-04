Thiếu tướng Đinh Văn Nơi điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ CA Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Đại tá Đinh Công Tố, Trưởng phòng An ninh đối ngoại.

Đồng thời, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ, gồm: Thượng tá Đoàn Văn Long, Phó trưởng phòng Tham mưu đến giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối ngoại; Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Công an TP Hạ Long đến giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy; Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến giữ chức vụ Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy .

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của Đại tá Đinh Công Tố và khẳng định trong suốt hơn 37 năm công tác, hơn 16 năm là lãnh đạo, chỉ huy, Đại tá Đinh Công Tố đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trong mọi cương vị công tác đều gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí, đồng đội tại đơn vị và nhân dân tín nhiệm.

Chúc mừng 3 lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm trong đợt này, Đại tá Vũ Thanh Tùng cho biết, các cán bộ này được điều động căn cứ trên năng lực đáp ứng được nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại phòng An ninh đối ngoại, phòng Cảnh sát đường thủy, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

“Đây là 3 đồng chí được đào tạo bài bản và được rèn luyện qua nhiều môi trường công tác, trưởng thành từ cơ sở. Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh kỳ vọng các đồng chí ở vị trí công tác mới phát huy được tinh thần trách nhiệm, năng lực công việc để cùng tập thể các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại tá Vũ Thanh Tùng nói và yêu cầu nhanh chóng bàn giao công việc tại đơn vị cũ, tiếp cận ngay nhiệm vụ tại đơn vị mới, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

