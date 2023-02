Thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng chỉ đạo triệt xóa nhóm đánh bạc “khủng” nào?

Triệt phá đường dây tổ chức cho người Việt đánh bạc ở khách sạn Hoàng Gia Hạ Long: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 56 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc trái phép quy mô hàng trăm tỷ đồng tại khách sạn Hoàng Gia (Royal Hotel), thuộc Công ty CP quốc tế Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Nguyễn Quang Tùng (Giám đốc Công ty TNHH IGT Hạ Long) và Hoàng Sơn (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới) thuê mặt bằng khách sạn Hoàng Gia. Tuy nhiên, lợi dụng việc Công ty CP quốc tế Hoàng Gia được kinh doanh casino cho người nước ngoài đánh bạc, các nghi phạm đã thực hiện tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép trong phạm vi khách sạn này. Để tham gia đánh bạc, người chơi phải mua "chip" bằng tiền USD với tỉ lệ 1:1 hoặc mua bằng tiền Việt với tỉ lệ 24.500đ/USD. Sau đó sẽ đặt cược tại các bàn đánh bạc và đổi ngược lại sang tiền mặt khi kết thúc. Tại thời điểm bắt quả tang, toàn bộ số "chip" thu giữ được quy đổi khoảng 106 tỷ đồng. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá thắng thua bằng "chip" được quy đổi thành tiền, tại tầng 1 và tầng 2 của khách sạn. Căn cứ kết quả điều tra, đến nay, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "tổ chức đánh bạc", 35 bị can về tội "đánh bạc", hiện đang truy nã 3 bị can. Vụ án đang được điều tra mở rộng nhằm làm rõ thêm hành vi của những nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên (An Giang): Khi còn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo triệt xóa ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn này. Cụ thể, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. Ngày 5/6/2021, nhận lệnh Chỉ huy Ban Chuyên án, 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan, thu nhiều tài liệu, vật chứng với khoảng 100 ĐTDĐ các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Đường dây cờ bạc này do các bị can Nguyễn Thị Thủy Liên; Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng tổ chức hoạt động trên địa bàn các huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang, với hình thức ăn thua chính là lô đề. Trong quá trình điều tra, một số bị can đã nộp số tiền gần 900 triệu đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính của các bị can khi tham gia đánh bạc. Chiều 31/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 17 bị can về tội “Đánh bạc”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã xác định số tiền thắng thua giữa các đối tượng trong đường dây cờ bạc này lên trên 2.000 tỷ đồng. Cuối năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 đối tượng về hành vi đánh bạc, bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng. Phá sới bạc dưới hình thức đá gà của Út “gà”: Ngày 2/8/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng tiểu đoàn 3, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an triệt phá sới bạc quy mô lớn do Nguyễn Ngọc Thuận (tức “Út gà”, 51 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước) cầm đầu, bắt giữ trên 150 người, thu giữ 500 triệu đồng tang vật. Đại tá Đinh Văn Nơi khi đó cho biết, sới bạc của Út Gà tiềm ẩn sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác. >>> Mời độc giả xem thêm video Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV24

