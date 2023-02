Dấu ấn thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (SN 1976) có trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022. Trước đó, ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang và đã để nhiều dấu ấn khi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Điển hình là vụ buôn lậu 51kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên... Từ khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục tạo những dấu ấn và mới đây là vụ triệt phá vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc CATP Hải Phòng để điều tra.

Trước đó, theo Công an Quảng Ninh, năm 2022 đơn vị này đạt được mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự của địa phương vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 85,7%, riêng điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%. Ngoài ra, công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng, nhóm được triển khai bài bản, quyết liệt, triệt xóa, làm tan rã 70 nhóm. Đáng chú ý, các lực lượng thuộc công an tỉnh đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn, với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng. Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường cũng đạt hiệu quả cao hơn năm 2021, được Bộ Công an, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao. Trong dịp tết Nguyên đán 2023, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không xảy ra trọng án, an ninh, trật tự được đảm bảo. Đặc biệt đã chủ động triển khai hiệu quả việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi đốt pháo, nhất là đêm Giao thừa. Trước đó, ngày 24/12/2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước. Ngày 5/1/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Quyết định số 741-QĐNS/TW chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 7/1/2023, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn Nơi. Phát biểu tại lễ trao quyết định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 31/8/2022, ông Đinh Văn Nơi nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả và truyền thống quý báu mà nhiều thế hệ Công an tỉnh Quảng Ninh vun trồng, xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua. Đồng thời, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, và quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Đại tá Đinh Văn Nơi lên tiếng vụ chi 20 tỷ điều chuyển GĐCA tỉnh An Giang. Nguồn video: Vietnamnet

