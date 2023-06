Thiệt hại lớn khi tàu biển nằm chờ vì mất điện, 3 Hiệp hội kiến nghị

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam; Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam; Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam ngày 8/6/2023 đã có công văn kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng về việc cung cấp điện cho các cảng khu vực cảng Hải Phòng nhằm hạn chế tình trạng tàu biển phải nằm chờ tại cảng vì mất điện.

Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp trong ngành, thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng mất điện do sự cố , cắt điện luân phiên thường xuyên tại khu vực Hải Phòng.

Đặc biệt, trong hoạt động khai thác cảng, với đặc thù phải luôn luôn đảm bảo cam kết năng lực phục vụ 24/7 cho tất cả các khách hàng, hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, duy trì thông suốt toàn bộ chuỗi cung ứng – mạch máu của nền kinh tế… việc cắt điện đã gây rất nhiều khó khăn cho các cảng, tiềm ẩn rủi ro doanh nghiệp phải đền bù thiệt hại rất lớn cho số ngày tàu nằm chờ tại cảng.

Đồng thời, làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng dịch vụ, xuống cấp nhanh chóng trang thiết bị, ảnh hưởng đến an toàn lao động và đặc biệt là nguy cơ bị mất khách hàng…

Bên cạnh đó, các cảng đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng điện xanh, sạch với chi phí đầu tư rất lớn. Do đó, việc cắt điện thường xuyên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của từng cảng mà còn ảnh hưởng uy tín chất lượng dịch vụ cảng biển so với khu vực cũng như có thể dẫn đến mất niềm tin vào hệ thống an ninh năng lượng quốc gia.

Đa số tình huống mất điện đều là khẩn cấp khiến doanh nghiệp không kịp ứng phó, mỗi lần mất điện khoảng trên 6 tiếng. Tình trạng này dẫn đến việc các doanh nghiệp có nguy cơ phải đền bù thiệt hại rất lớn cho số ngày tàu nằm chờ tại cảng. Hiện, 1 ngày tàu nằm tại cảng có chi phí khoảng 30.000 - 50.000 USD tùy thuộc từng loại tàu và kích cỡ tàu, chưa kể nguy cơ ảnh hưởng đến tất cả các cảng trong hành trình của tàu, cũng như thiệt hại về giá trị hàng hóa thương mại...

Trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhu cầu điện tăng cao như hiện nay, các Hiệp hội hoàn toàn chia sẻ khó khăn tới ngành điện, tuy nhiên, vì tần suất cắt điện (theo kế hoạch và đột xuất) đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của cảng và dòng chảy của nền kinh tế, các Hiệp hội có một số đề xuất, kiến nghị.

Cụ thể, trong ngắn hạn, các Hiệp hội đề nghị hệ thống lưới điện thành phố Hải Phòng và quốc gia cần có các nguồn điện dự phòng, xem xét điều phối lại nguồn điện cho từng khu vực, ngành nghề một cách phù hợp, trong đó đặc biệt ưu tiên đảm bảo cung ứng điện cho các cảng luôn trong tình trạng sẵn sàng, liên tục 24/7.

Đối với trường hợp mất điện do sự cố, bất khả kháng, đề nghị trong thời hạn 24h cần thông báo cho các cảng (bên mua điện) biết nguyên nhân, dự kiến thời gian cấp điện trở lại theo như quy định tại Điều 27 của Luật Điện lực.

Đồng thời, có văn bản giải trình gửi các cảng trong vòng 8h ngay sau thời điểm khắc phục xong sự cố vì đây là cơ sở quan trọng để cảng thu xếp thông báo, giải trình, phối hợp làm việc với các khách hàng, hãng tàu;

Đối với trường hợp bắt buộc phải cắt điện nhưng không vì lý do khẩn cấp, cắt điện luân phiên, cắt điện để bảo trì bảo dưỡng lưới điện, đề nghị điện lực Hải Phòng có kế hoạch cụ thể, gửi cho các cảng trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện ít nhất 5 ngày bằng cách thông báo trong 3 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc gửi văn bản (ưu tiên) cho cảng theo quy định của Điều 27, Luật Điện lực;

Có giải pháp hỗ trợ, bù đắp thiệt hại cho cảng như hỗ trợ kinh phí đầu tư, chi phí duy trì hoạt động trạm biến áp, máy phát, bảo trì phương tiện... có các giải pháp hỗ trợ kinh phí cho cảng trong trường hợp tàu phải nằm chờ tại cảng do mất điện, có chính sách trợ giá điện cho cảng để bù đắp các thiệt hại do cắt điện gây ra.

Trong dài hạn, các Hiệp hội cho rằng cần có các chính sách khuyến khích, ưu đãi dành cho các doanh nghiệp cảng, logistics tiên phong ứng dụng công nghệ, đầu tư, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

Các Hiệp hội này cũng đề xuất ngành điện xem xét sớm hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển biểu giá điện từ biểu giá kinh doanh sang biểu giá sản xuất. Xây dựng cơ chế điều hành giá điện hấp dẫn nhằm thu hút, khuyến khích đa dạng thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào năng lượng tái tạo nhằm ổn định nguồn cung, hạ giá thành bán điện, gia tăng giá trị kinh tế, xã hội, giảm gánh nặng đầu tư cho ngân sách nhà nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.