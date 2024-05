Khởi tố giám đốc công ty gỗ Bình Minh trong vụ nổ lò hơi

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động. Ông Feng Yong là Giám đốc công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (gọi tắt là Công ty gỗ Bình Minh) có địa chỉ tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.



Theo đó, ông Feng Yong với vai trò là giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty gỗ Bình Minh trong quá trình tổ chức sản xuất, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, không kiểm định chất lượng lò hơi. Trong quá trình vận hành, lò hơi xảy ra nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Khu vực lò hơi bị nổ của Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh

Như Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin, sáng ngày 1/5 trong lúc sản xuất, lò hơi của Công ty gỗ Bình Minh bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến 6 công nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường xử lý sự cố. Cũng trong ngày, Thủ tướng đã ký công điện yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ ông Feng Yong để phục vụ công tác điều tra.