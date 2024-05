Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Cơ quan điều tra kết luận gì?

Như Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong an toàn lao động.

Ông Feng Yong là Giám đốc công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (Gọi tắt là Công ty gỗ Bình Minh) có địa chỉ tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Ông Feng Yong tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra, lò hơi của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022. Cùng với lò hơi, bình nén khí cũng đã hết hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024. Mặc dù các thiết bị đã hết hạn kiểm định nhưng phía Công ty vẫn đưa vào vận hành.

Đây là nguyên nhân khiến lò hơi nổ, khiến 6 công nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Toàn cảnh khu vực lò hơi của công ty gỗ Bình Minh bị nổ

Cũng theo cơ quan điều tra, Công ty gỗ Bình Minh lắp đặt một lò hơi dạng ống, công suất 1.000kg/giờ. Trong quá trình sử dụng đã phát hiện trục trặc kỹ thuật. Phía công ty đã liên hệ với đơn vị cung cấp lò hơi đến sửa chữa, bảo dưỡng ngày 30/4. Sáng ngày 1/5 các nhân viên kỹ thuật của Công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra và vận hành thì lò hơi phát nổ.

Ông Feng Yong chính là người chỉ đạo việc lắp đặt lò hơi, chỉ đạo sửa chữa, chỉ đạo hoạt động của công ty. Từ đó cơ quan Công an xác định, hành vi của ông Feng Yong có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động.

