Thi thể cụ bà 95 tuổi chôn trong vườn: Người con trai khai gì?

Thông tin mới nhất vụ thi thể cụ bà 95 tuổi được phát hiện chôn trong vườn nhà tại Thái Bình, ngày 1/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, ban đầu xác định thi thể cụ bà không bị tác động ngoại lực, không có vết đâm, chém trên cơ thể.



Tại cơ quan công an, ông Đ.D.M. (59 tuổi, trú xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình - con trai cụ P.T.K) cho biết, bố ông (chồng cụ K) đã mất từ lâu. Năm 2013, vợ ông bị đuối nước khi đang giặt quần áo tại con sông trước cửa nhà. Ông M có hai người con trai đều đi làm ăn xa.

Ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc.

Thời gian trước, người chị gái không lấy chồng thường giúp ông cùng chăm sóc mẹ già. Năm 2019, chị gái ông mất, chỉ còn một mình ông M. chăm sóc mẹ đã lớn tuổi.

Theo ông M, việc tự chôn cất mẹ trong vườn nhà và nói dối quanh việc cụ K. mất tích là vì gia cảnh nghèo khó và trong nhà liên tiếp có đám tang khiến hàng xóm phải phúng viếng nhiều lần. Do đó, khi mẹ mất, ông M. dùng chăn quấn thi thể của cụ bà, sau đó chôn trong vườn nhà để không làm phiền mọi người.

Trước đó, sau khi thi thể cụ bà P.T.K được tìm thấy, lực lượng chức năng đã tạm giữ ông Đ.D.M. Tuy nhiên, đến nay, ông M. đã được trở về với gia đình.

Như báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 25/9, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đ.D.T. (31 tuổi, con trai ông M.) về việc bà nội mình (là cụ P.TK., 95 tuổi) mất tích. Nhận tin báo, công an xã đã xuống hiện trường tìm hiểu thông tin.

Khi công an xã đến nhà hỏi thì ông M. nói không biết nên lực lượng chức năng cùng người thân trong gia đình và hàng xóm đã tỏa ra tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Ngày 26/9, Công an xã Hiệp Hòa mời ông M. đến trụ sở để làm rõ xung quanh vụ việc trên. Công an xã sau đó xuống nhà để thu thập thêm thông tin của người thân và hàng xóm. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện trong vườn nhà ông M. có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng một cây chuối cùng dấu vết còn mới nên tiến hành đào ụ đất nghi vấn thì phát hiện thi thể cụ K. chôn phía dưới.

Vụ việc ngay lập tức được báo đến Công an huyện Vũ Thư và Công an tỉnh Thái Bình. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khoanh vùng hiện trường để khám nghiệm và giám định pháp y tử thi. Cơ quan công an cũng đưa ông M. về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể cụ bà chôn trong vườn nhà ông M..

Được biết trước thời điểm xảy ra vụ việc, cụ K. đang sống cùng con trai là ông Đ.D.M.

