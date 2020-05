Thêm 1 vụ án Điều tra viên vi phạm nghiêm trọng quy định tố tụng

Tóm tắt vụ án

Ngày 28/12/2012, Hoàng Văn Tiến (trú tại Bắc Giang) bị công an Quảng Ninh bắt tạm giam về hành vi buôn bán ma túy. Mở rộng điều tra, ngày 27/2/2013, công an bắt Trần Thu Hằng SN 1978, trú tại Bắc Giang (Tiến và Hằng là tình nhân và có 01 con chung). Trong quá trình điều tra thì Tiến, Hằng có khai đã bán ma túy cho Nguyễn Toàn Thắng (SN 1975, trú tại Bắc Giang) hai lần (lần 1 vào khoảng tháng 6/2011, lần 2 khoảng giữa tháng 9/2011). Hàng vận chuyển từ Sơn La về Bắc Giang bán cho Thắng với với số lượng là 600 bánh heroin. Từ lời khai của Tiến và Hằng, ngày 13/6/2013, Thắng bị bắt, sau khi khởi tố bị can Thắng, công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nhà Thắng nhưng không thu được ma túy.

Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, Tiến và Hằng lại kêu oan cho Nguyễn Toàn Thắng. Cụ thể, Tiến khai tại tòa là trong thời gian Tiến bị truy nã thì Tiến đã gặp Hằng và bàn bạc với Hằng về việc nếu Tiến bị bắt thì sẽ khai ra một số người trong đó có Thắng để trả thù do Thắng đã lấy tiền chạy án trong vụ án mà Công an Bắc Giang đã bắt Hằng cũng về tội mua bán ma túy.

Tại biên bản hỏi cung ngày 19/8/2013, Tiến khai đã tố cáo Hoàng Văn Bắc (trú tại Bắc Giang, tức Bắc Đích là anh đồng hao với Thắng cũng là bị cáo trong cùng vụ án): “Tôi biết anh em của anh Bắc là Nguyễn Toàn Thắng (tức Thắng Can) quan hệ rộng nên sẽ lo được án cho Hằng (BL1042)”. Tuy nhiên sau đó, Hằng vẫn bị bắt nên đã tố cáo Bắc. Do Bắc nói với Hằng rằng đã đưa tiền cho Thắng để chạy án, nếu đòi thì đi đòi Thắng nên Hằng khai đã bán ma túy cho Thắng.

Thông qua lời khai của Tiến và Hằng đến ngày 13/6/2013, Thắng bị khởi tố và bị bắt tạm giam từ đó đến nay. Kể từ khi bị bắt Thắng đã kêu oan ngay từ bản cung đầu tiên, và liên tục kêu oan từ đó đến nay.

Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Tiến, bị cáo Trần Thu Hằng cũng kêu oan cho Nguyễn Toàn Thắng và nhiều người khác trong vụ án. Các bị cáo khai nhận, vì nghi ngờ Thắng lấy tiền chạy án của Hằng mà vợ chồng Tiến, Hằng đã khai không đúng nhằm vu oan cho Thắng.

Trong vụ án này có quá nhiều lỗi tố tụng, do đó trong phiên tòa phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng có quan điểm là hủy một phần bản án liên quan đến Nguyễn Toàn Thắng để điều tra, xét xử lại theo theo quy định. Tuy nhiên việc đề nghị của Luật sư, Kiểm sát viên và bị cáo đã không được HĐXX chấp nhận. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục gửi báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.