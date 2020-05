VKSND Tối cao: Không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải tại hiện trường

(Kiến Thức) - Kết luật giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An kết luận "các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải".