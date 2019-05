Thầy giáo bị tố sờ đùi nữ học viên nghi đồng nghiệp tung clip lên mạng

Một tuần sau vụ việc bị nhóm người hành hung, ông Phạm Tuấn Anh (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội), giáo viên Trung tâm Dạy nghề Sao Bắc Việt (Hà Nội), đã cùng luật sư làm việc với công an quận Hoàng Mai chiều 14/5. Sau đó, ông cùng công an thực nghiệm động tác dùng tay nhấc chân học viên khỏi chân ga trong trường hợp khẩn cấp khi đi trên đường.



Nam giáo viên cho biết trong quá trình tìm hiểu vụ việc, ông bước đầu xác định được người tung clip cho rằng mình sờ đùi nữ học viên và bị đánh lên mạng. Người đó cũng là giáo viên dạy lái xe nhưng ở trung tâm khác.

“Clip lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận tôi là kẻ biến thái, ảnh hưởng không nhỏ danh dự và cuộc sống cá nhân. Tôi đã nhờ luật sư lập vi bằng, đồng thời gửi đơn đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ vụ việc. Tôi cũng làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ động cơ và mục đích của thầy giáo tung clip lên mạng, rất có thể hành vi này nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong việc dạy lái xe”, ông Tuấn Anh nói.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, người tung clip lên mạng xã hội là chủ tài khoản Facebook Tuyên Trần, thầy giáo dạy lái xe tại trung tâm ở Hà Nội.

Tối 14/5, trả lời Zing.vn, ông T.M.T. (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người bị cho là đăng video lên mạng, nói: “Tôi không phải người đầu tiên đăng clip liên quan ông Tuấn Anh lên mạng xã hội. Hôm đó, tôi vào tài khoản của một thầy giáo dạy lái xe khác, thấy clip về nữ học viên đánh thầy giáo dạy lái xe vì cho rằng cô ta bị sờ đùi, tôi copy về Facebook cá nhân của mình rồi mọi người vào chia sẻ với tốc độ chóng mặt", người này nói.

Ông T.M.T. cho hay không chỉ lần này, nhiều vụ việc liên quan ấu dâm, ông cũng thường copy về trang cá nhân trên Facebook để câu like.

"Nếu cho rằng tôi đăng clip để cạnh tranh không lành mạnh thì không chính xác, vì tôi không biết nữ học viên là ai, cũng không biết thầy dạy lái xe tên Tuấn Anh ở đâu. Tôi chỉ vô tình chia sẻ clip đó chứ không có chủ ý gì. Hiện tại, tôi không nhận được bất cứ văn bản nào của Công an quận Hoàng Mai triệu tập để làm rõ vấn đề này”, ông T.M.T. khẳng định.

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết ông đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ động cơ và mục đích của thầy giáo tung clip lên mạng.

Trước đó, theo nội dung clip được chia sẻ trên mạng, một phụ nữ đi cùng người đàn ông được cho là chồng cãi vã với giáo viên dạy lái xe. Sau đó, thầy giáo này bị đánh vì bị cho là sờ đùi nữ học viên trong quá trình dạy. Người bị đánh chỉ biết ôm mặt tránh đòn và liên tục nói xin lỗi.

Nạn nhân là ông Phạm Tuấn Anh, đã có đơn tố cáo gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ vụ việc. Theo nội dung đơn, cuối tháng 4/2019, ông được cô gái 20 tuổi thuê bổ túc tay lái vào đầu tháng 5.

Quá trình dạy xảy ra tình thế khẩn cấp, thầy giáo Tuấn Anh dùng tay gỡ chân học viên khỏi chân ga, tránh gây ra tai nạn.

"Xe số tự động, tôi vội đưa tay đặt vào đầu gối của học viên đẩy ra khỏi chân ga để xe chậm hẳn lại chứ không có chuyện sờ đùi học viên. Suốt buổi tập lái hôm đó, trong khoảng 2 giờ, tôi và nữ học viên này vẫn vui vẻ, không có gì nặng nề. Tôi có nói buổi đầu tiên sẽ hướng dẫn bạo dạn hơn với việc cầm vô lăng, các buổi sau hướng dẫn cách căn đường, xử lý tình huống giao thông”, ông Tuấn Anh nói.

Ngày 5/5, khi đón học viên, ông Tuấn Anh bị nhóm 7 người hành hung, quay clip.

Là người dạy lái xe, ông T.M.T. cho rằng về chuyên môn, không có ai cầm đùi học viên nhấc lên để giảm tốc độ của xe. Giáo viên ngồi nghế phụ, có chuyên môn và có phanh phụ.

Sau khi thực nghiệm cùng cơ quan công an, ông Phạm Tuấn Anh khẳng định cuốn tài liệu tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô có nói rõ: “Trong trường hợp phanh kém hiệu lực do lực kéo của xe rất lớn, ngay lập tức nhắc học viên nhả bớt chân ga. Trường hợp đặc biệt phải can thiệp bằng cách đẩy chân ga của học viên bật khỏi bàn đạp ga”.