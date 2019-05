Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc công ty Tân Thuận Tề Trí Dũng

Xe biển xanh và lực lượng chức năng có mặt ở trước nhà ông Tề Trí Dũng ở đường nội khu 4, khu Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM trong đêm 14/5

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tế Trí Dũng- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là C), để điều tra hành vi “Tham ô tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.