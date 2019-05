Tình tiết mới vụ thầy giáo dạy lái xe bị đánh vì sờ đùi học viên nữ

Đại diện Công an phường Mai Động cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc thầy giáo dạy lái bị hành hung lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo dạy lái xe bị đánh hội đồng vì học viên nữ cho rằng anh đụng chạm phần nhạy cảm của mình, ông Lê Minh Thanh, Trưởng Công an phường Mai Động (Hoàng Mai) cho biết: ‘Hồ sơ vụ việc đã được chúng tôi chuyển lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết’.



Ông Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng thông tin, chiều 8/5, đơn vị đã nhận đơn tố giác tội phạm của anh Phạm Tuấn Anh (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội).

Thầy giáo dạy lái Tuấn Anh. Theo nội dung đơn tố cáo của anh Tuấn Anh, khoảng 14h ngày 5/5, anh lái xe ô tô đến địa điểm 75 Tam Trinh đón học viên nữ tên N.L học bổ túc tay lái.



Sau khi đến địa điểm hẹn, thầy giáo nhắn tin cho học viên xuống để đi tập lái. Học viên N.L nhắn lại cho thầy giáo đi vòng ra phía sau nhà vì đang bận hóa vàng.

Anh Tuấn Anh lái xe ra phía sau khu chung cư, N.L xuất hiện cùng một cô gái (N.L giới thiệu là em gái) và đề nghị anh Tuấn Anh cho cô gái này đi cùng.

N.L và người phụ nữ kia vừa lên xe, một nhóm đàn ông khoảng 7 người xăm trổ, khuôn mặt dữ tợn chạy đến hành hung anh.

Trong lúc nhóm thanh niên đánh, N.L lớn tiếng dọa sẽ quay phim, đăng lên mạng và bỏ ra 500 triệu đồng thuê người truyền thông đoạn clip đó để anh Tuấn Anh sạt nghiệp. Nữ học viên còn dọa đã biết nơi ở của thầy giáo và gia đình.

Sự việc chỉ dừng lại khi Công an phường Mai Động có mặt, yêu cầu tất cả những người liên quan lên phường làm việc.

Quá trình anh Tuấn Anh được công an phường đưa đi khám, giám định sức khỏe tại bệnh viện Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng), một cặp vợ chồng xuất hiện nhận là người nhà N.L, đến xin hòa giải.

Vì muốn ‘dĩ hòa vi quý’, giải quyết nhẹ nhàng nên anh Tuấn Anh đồng ý viết đơn hòa giải. Tuy nhiên, sáng ngày 6/5, đoạn clip anh bị nhóm người hành hung được tung lên mạng xã hội.

‘Tôi cho rằng ngay từ đầu N.L và các đối tượng đã có ý đồ dàn dựng, quay lại clip và đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích xâm hại danh dự, nhân phẩm cá nhân tôi’, anh Tuấn Anh viết trong đơn.

Thầy giáo dạy lái đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, buộc nhóm người hành hung phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cho cá nhân anh.

Trao đổi với VietNamNet, thầy giáo Tuấn Anh cho biết: ‘Sau khi tôi nộp đơn khoảng 10 phút, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc ngay. Đối tượng tên T.T đăng tải clip của tôi lên mạng đã được công an xác minh, đoạn clip đó thu hút khoảng 5 nghìn lượt like (thích), chia sẻ và hàng triệu lượt xem. Hiện đối tượng đã gỡ đoạn clip. Tôi cũng nhờ luật sư lập vi bằng đối với người này’, anh Tuấn Anh nói.

Vẫn lời anh Tuấn Anh, 5 giờ chiều ngày 8/5, anh và N.L được công an hình sự quận Hoàng Mai mời đến hiện trường lấy lời khai, thực nghiệm lại hiện trường hôm xảy ra vụ việc. Thời gian làm việc kéo dài đến 9 giờ 30 tối mới kết thúc.

Thầy giáo Tuấn Anh đã mời luật sư tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho mình trong vụ việc này.