Thầy giáo dạy lái lên công an xác minh hành vi 'đụng chạm' học viên nữ

Diễn biến vụ việc thầy giáo dạy lái xe bị hành hung ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì sờ đùi học viên nữ, mới đây, chiều 10/5 công an quận Hoàng Mai đã mời người này lên trụ sở lấy lời khai, xác định lại hành vi đụng chạm xảy trong trong quá trình bổ túc cho nữ học viên N.L.

Thầy giáo dạy lái Phạm Tuấn Anh.

Trao đổi với VietNamNet, thầy giáo Phạm Tuấn Anh cho biết: 'Công an hỏi tôi các vị trí đã đụng chạm và đặt câu hỏi tại sao lại dùng tay. Căn cứ vào bản chất sự việc tôi trình bày: 'Khi bảo hiểm tay lái trong trường hợp đặc biệt phanh kém hiệu lực do lực kéo của xe lớn phải can thiệp nhanh bằng cách kéo chân của học viên bật ra khỏi bàn đạp chân ga'.