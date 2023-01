Thanh tra Chính phủ chỉ nhiều vi phạm tại dự án khu du lịch Tam Chúc

Ban Quản lý chùa Tam Chúc nói gì?

Trao đổi với báo chí, đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án 25.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 50 năm. Nguồn vốn do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tăng ni phật tử, nhân dân trên cả nước đóng góp. Chùa Tam Chúc hiện do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì và Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình làm Phó trụ trì.

Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc.

Ban Quản lý chùa Tam Chúc khẳng định: “Dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc” do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư không liên quan gì đến Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Chủ đầu tư.

Theo Tiền Phong