Từ Fansipan tới chùa Tam Chúc…: Đông nghịt du khách ghé thăm đầu xuân

Chùa Tam Chúc. Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, hàng vạn du khách đã đổ về đi lễ, vãn cảnh chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) – một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. Năm nay để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo khai báo y tế đầy đủ đối với người dân, ban quản lý đã phục vụ chiều vào bằng thuyền, chiều ra bằng xe điện. Khu du lịch thực hiện đầy đủ các biện pháp sàng lọc, khai báo y tế và khuyến cáo du khách theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Do đó, không xảy ra cảnh chen chúc như mọi năm. Theo đại diện Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc, giá vé thuyền phổ thông (thuyền nhỏ chiều vào thuyền, chiều ra xe điện) 200.000 đồng. Đối với du thuyền (chiều vào du thuyền, chiều ra xe điện) giá 250.000 đồng/mỗi người. Đối với trẻ em dưới 1,3m được giảm 50% giá vé. Lượng người đổ về chùa Tam Chúc rất lớn. Du khách về chùa Tam Chúc đều đeo khẩu trang phòng dịch. Hàng nghìn người đã đổ về Tam Chúc. So với mọi năm, năm nay người dân đi chùa và đến các điểm du lịch trong đó có chùa Tam Chúc đông đúc hơn. Đó cũng là những tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch đầu năm mới. Du khách xếp hàng vào khu vực mua vé. Du khách đi chiều vào bằng thuyền, chiều ra bằng xe điện. Hàng nghìn du khách đổ về Fansipan. Ngày 4/2, nhiều du khách đã đổ về Lào Cai leo Fansipan- đỉnh núi lớn nhất Đông Dương. Lối vào cáp treo, dòng người đông như nêm cối. Năm 2022, du lịch Lào Cai đã có sự chuẩn bị, thích nghi với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 và sẵn sàng tham gia hoạt động đón khách quốc tế. Tết Nguyên đán Nhâm Dần sẽ là dịp để tái khởi động, tạo đà phát triển cho sự trở lại của ngành du lịch. Tại Vũng Tàu. Dịp tết Nhâm Dần, lượng du khách đổ về du lịch tăng đột biến, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm thành phố đã dán bảng thông báo hết phòng. (Ảnh: Zing) Đại diện Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết: Trong 4 ngày nghỉ Tết (31/1-3/2 nhằm 29/12-3/1 âm lịch), các bãi tắm, khu du lịch ven biển Vũng Tàu đón khoảng 51.500 lượt khách, tăng gấp nhiều lần so với dịp Tết các năm trước. Sang mùng 3 Tết, du khách vẫn tiếp tục đổ về du lịch, tắm biển, nghỉ dưỡng đông hơn, dàn trải khắp các trung tâm du lịch toàn tỉnh. Dự kiến mùng 3-4 Tết, lượng khách sẽ tăng mạnh, có thể đạt gấp đôi mùng 2 Tết. Tại TP Đà Lạt, trong dịp tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường quan trọng ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông đã bị kẹt xe nghiêm trọng. Chỉ hai ngày mồng 2 và mồng 3 Tết, lượng du khách đổ lên thành phố này có đăng ký lưu trú đạt khoảng 60.000 người. Đến nay, tổng lượng khách du lịch tới TP Đà Lạt trong những ngày Tết đã đạt vượt xa 80.000 người, cao hơn rất nhiều so với dự kiến trước đó của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CAND) Người dân nườm nượp đổ về Phú Quốc du xuân. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, từ ngày 29 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết, có 368 chuyến bay đến đảo, tức hơn 52 chuyến/ngày. Sau đó, số lượng chuyến bay vẫn đạt mức cao, đạt khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày, kéo dài đến ngày 13 tháng Giêng. (Ảnh: SGTT). >>> Mời độc giả xem thêm video Đảm bảo an toàn phòng dịch cho du khách. Nguồn: THĐT

