Hé lộ CĐT xin nhận thầu cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng hơn 10.100 tỷ đồng

Mới đây, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường có văn bản gửi Thủ tướng xem xét, chấp thuận chỉ định thầu cho doanh nghiệp này thi công xây dựng dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.



Dự án Hàm Nghi - Vũng Áng là một trong 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có chiều dài dự kiến khoảng 54 km, với tổng mức đầu tư là 10.185 tỷ đồng, theo hình thức đầu tư công.

Ảnh minh họa.

Tìm hiểu của phóng viên, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường có địa chỉ tại số 16 đường Xuân Thành, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong nhiều Công ty do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ, bên cạnh các Công ty khác như: Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, Khách sạn Hoa Lư, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, sân Golf Tràng An, khu du lịch hồ Đồng Chương ở Ninh Bình...

Ông Nguyễn Văn Trường nổi tiếng với việc mạnh tay đầu tư khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng.

Một bức ảnh hiếm hoi của đại gia Nguyễn Văn Trường.

Doanh nghiệp của đại gia này cũng đầu tư vào những khu du lịch lớn như khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng); khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam)...

Đặc biệt, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường còn được biết đến là nhà thầu quen thuộc tại nhiều dự án hạ tầng giao thông như: Quốc lộ 1, quốc lộ 10 qua tỉnh Ninh Bình; cao tốc nối TP. Hạ Long đến cầu Bạch Đằng, tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, qua địa phận tỉnh Hà Nam, Hưng Yên…

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Xuân Trường là nhà thầu độc lập được lựa chọn để thi công dự án Cao Bồ - Mai Sơn và đã hoàn thành vào năm 2021.