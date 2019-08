Thanh Hoá: Nước đang lên nhanh, báo động cấp 2 trên sông Mã

Theo kết quả đo đạt lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 20,28m, trên mức BĐ2 là 1,28m; tại Lý Nhân là 9,92m, trên báo động I là 0,42m; tại Giàng là 2,51m, dưới báo động I là 1,49m. Trên sông Bười tại trạm thủy văn Kim Tân là 10,40m, trên mức báo động I là 0,40m.

Dự báo mực nước sông Mã tại Lý Nhân đạt mức báo động II vào khoảng 18 - 20h tối nay; mực nước sông Bười tại Kim Tân đạt mức báo động II vào khoảng 17 - 19h tối nay.

Cũng trong sáng nay , nước trên sông Mã lên nhanh, cộng với lượng nước từ các khe suối, dãy núi đổ xuống khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Bá Thước ngập úng. Nước dâng cao đã làm chia cắt 2 tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện là 15A và 217.

Trên tuyến Quốc lộ 15A, đoạn qua địa bàn làng Cha, xã Thiết Kế, nước đang dâng cao khoảng hơn 1m so với mặt đường và chảy xiết. Điểm ngập gây chia cắt đường này dài gần 100m. Cũng trên tuyến đường này, tại làng Luồng cùng xã Thiết Kế, một điểm ngập khác cũng đang gây cản trở giao thông. Tất cả các ô tô lên các huyện miền núi Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát đều phải dừng tại đây.

Ở huyện Quan Sơn, đến 10h sáng nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân bị chưa rõ tung tích do mưa lũ tại địa bàn huyện vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ LLVT, trong đó có gần 390 cán bộ, chiến sỹ cùng với lực lượng các ban, ngành, đoàn thể địa phương và người dân chia thành nhiều mũi phối hợp tìm kiếm dọc 2 bên sông Luồng thuộc các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn và xã Na Mèo (huyện Quan Sơn).

Từ đêm ngày 3/8 qua đến trưa nay 4/8, trên địa bàn xã Sơn Điện có 3 bản là Xuân Sơn, Na Hồ và Sa Mang vẫn đang bị cô lập, chưa tiếp cận được. Hiện nay, các lực lượng đang cố gắng tìm cách tiếp cận để đưa lương thực, thực phẩm vào cho người dân.

Tại một số bản có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng công an đã trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức sơ tán. Đồng thời lực lượng công an cũng có phương án đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho nhân dân vùng lũ lụt.