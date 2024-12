Xả thải ra môi trường, Giám đốc công ty bị phạt 800 triệu đồng

Theo PLO đưa tin, ngày 30/12, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tiền 800 triệu đồng đối với bị cáo Trần Quốc Cường (45 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Cường là giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông có trụ sở tại TP.HCM. Quá trình hoạt động, công ty mở hai chi nhánh tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Trong đó, 1 chi nhánh hoạt động sản xuất phân bón và 1 chi nhánh sản xuất nước ép trái cây.

Công ty TNHH An Hưng Nông xả thải ra Kênh La Khoa nước đen kịt (Ảnh báo Long An)

Dù biết rõ nguồn vỏ, hạt trái cây là chất thải thuộc chất thải rắn công nghiệp thông thường, phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định pháp luật; không được chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường nhưng Cường vẫn chỉ đạo liên hệ ký hợp đồng xử lý chất thải hữu cơ, thu gom vỏ, hạt trái cây của 5 công ty (tổng cộng gần 30.000 tấn) để làm nguyên liệu ủ phân hữu cơ.

Quá trình vận hành chạy thử nghiệm ủ phân hữu cơ không thành công; số lượng vỏ, hạt trái cây tồn đọng nhiều, không nơi chứa nên Cường chỉ đạo nhân viên đổ, thải trái phép ra khu vực phía sau Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông với số lượng gần 3.000 tấn trên diện tích đất gần 3.000 m2.

"Cơ quan CSĐT Long An làm rõ, khu vực đổ thải trái phép không có giấy phép xây dựng, không lót đáy, không có mái che nên nước thải bị rò rỉ ra từ khối lượng chất thải chưa qua xử lý, theo đường ống chảy trực tiếp ra kênh La Khoa.

Đây là con kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân giáp ranh giữa 2 địa bàn huyện Thạnh Hóa và huyện Tân Phước (Tiền Giang), nước thải còn tràn qua ruộng, đất của các hộ dân lân cận gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Trước khi bị khởi tố, Công ty TNHH An Hưng Nông nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đổ thải chất rắn thông thường ra môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường" - Dân Việt thông tin.

tội “Gây ô nhiễm môi trường”

Trước đó, theo báo Long An đưa tin, ngày 03/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Cường – Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông vềtheo quy định tại Khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự. Qua xác minh, Công ty này đã đổ, thải trái pháp luật khoảng 4.000 tấn chất thải ra môi trường.