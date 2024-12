Bắt 2 đối tượng vận chuyển 18.600 viên ma túy tổng hợp

Ngày 30/12, thông tin từ Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 18.600 viên ma túy tổng hợp.



Trước đó, vào khoảng 15h15’ ngày 28/12, tổ công tác Công an huyện Đakrông chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang đối tượng H.V.L. (SN 1995, trú tại thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đakrông) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng H.L.H. cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ - Ảnh: Nguyễn Ân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 600 viên ma túy tổng hợp cùng các tang vật liên quan.

Sau đó 1 ngày, vào lúc 20h20’ ngày 29/12, Tổ công tác Công an huyện Đakrông phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện nam thanh niên đi mô tô mang biển kiểm soát 74AK-008.xx lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng từ thị trấn Lao Bảo về thị trấn Khe Sanh có biểu hiện nghi vấn.

Khi đến cây xăng thuộc địa phận Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, đối tượng trên ném 1 túi ni lông màu đen xuống phía dưới gầm ô tô tải biển kiểm soát 74C-124.xx đang dừng ở đó. Sau khi tổ công tác tiếp cận, đối tượng bỏ xe máy trốn thoát.

Đối tượng H.V.L. cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Ân.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã truy bắt thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là H.L.H. (SN 2001, trú tại thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông). Túi ni lông nói trên chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp được H. nhận vận chuyển thuê từ biên giới Việt Nam - Lào về cây xăng để nhận tiền công.

Hiện, 2 vụ việc đang được Công an huyện Đakrông tiếp tục điều tra, làm rõ.