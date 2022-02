Thanh Hoá: Giả mạo công an huyện vào nhà dân đe dọa lấy 500.000 đồng

Ngày 25/2, thông tin từ Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Vi Văn Dằn (SN 1995, trú bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La) để điều tra, làm rõ hành vi giả mạo Công an huyện nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vi Văn Dằn tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 23/2, Công an huyện Mường Lát nhận được thông tin về việc Dằn giả mạo Công an huyện đến nhà anh Thao Văn Sinh (SN 1994, trú bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mường Lát đã có mặt tại nhà dân và tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Mường Lát cũng khuyến cáo người dân cảnh giác các đối tượng có hành động, biểu hiện nghi vấn thì trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hiện vụ giả mạo công an huyện vào nhà dân đe dọa lấy 500.000 đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.