Thanh Hóa: Anh em Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng lập khống hồ sơ, chiếm đoạt 22 tỷ

Chiều 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (SN 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (SN 1984, em gái của Đức), Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.



Cả hai được xác định đã vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc.

Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.