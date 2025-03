Vết trượt cựu công an giết người tình, phi tang xác xuống sông

VKSND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Minh Thông (30 tuổi, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản. Thông từng công tác ở Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy và là bị can gây ra vụ án giết người tình, phi tang xác, gây rúng động dư luận. Theo cáo trạng, từ năm 2020, Ngô Minh Thông là trung úy công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dù đã có vợ, Thông vẫn quan hệ tình cảm với chị N.T.H. (29 tuổi, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Khoảng 13h ngày 27/12/2023, Thông chở chị H. đi ăn uống rồi thuê phòng tại một khách sạn ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho để nghỉ ngơi. Tối cùng ngày, Thông lái ô tô chở chị H. đi mua bia và thức ăn đến bờ kè sông Tiền ăn uống. 23h cùng ngày, Thông chở H. đến khu vực quảng trường thuộc xã Đạo Thạnh, đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng H. không đồng ý và dọa điện thoại cho vợ Thông biết. Lo sợ vợ biết, lại thấy khu vực đang vắng người, Thông đã dùng tay siết cổ chị H. từ phía sau làm nạn nhân tử vong rồi bỏ xác cùng nhiều đá vào bao cột lại, để vào ô tô. Sau đó Thông lái ô tô đến giữa cầu Hàm Luông thuộc xã Bình Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, ôm bao chứa xác chị H. ném xuống sông Hàm Luông rồi lái xe về. (Ảnh: Hiện trường vụ án) Thông lấy điện thoại iPhone của chị H. nhắn tin cho em gái chị này với nội dung: "Tao đang nợ nhiều tiền lắm không về được, tao không về nhà được, mày đừng nói với bả...". Tối 31/12/2023, sợ bị phát hiện, Thông đập vỡ điện thoại và ném vào thùng rác bên quốc lộ 1 thuộc phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Ngô Minh Thông đang thực nghiệm hiện trường) Trước đó, ngày 29/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trong bao ni lông dạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông, khu vực TP Bến Tre. Đến ngày 31/12/2023, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị H. nên tiến hành xác minh nhân thân và các mối quan hệ, kết hợp các biện pháp rà soát, sàng lọc, từ đó phát hiện Thông là đối tượng liên quan vụ án. Thông bị bắt sau đó và khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên ra tay sát hại nạn nhân. Quá trình điều tra, Thông thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả mai táng, phí và tổn thất tinh thần cho gia định chị H. Dự kiến ngày 14/3, TAND tỉnh Tiền Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Ngô Minh Thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Cựu trung úy giết người tình rồi vứt xác phi tang khai quá trình gây án:

VKSND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Minh Thông (30 tuổi, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản. Thông từng công tác ở Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy và là bị can gây ra vụ án giết người tình, phi tang xác, gây rúng động dư luận. Theo cáo trạng, từ năm 2020, Ngô Minh Thông là trung úy công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Dù đã có vợ, Thông vẫn quan hệ tình cảm với chị N.T.H. (29 tuổi, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Khoảng 13h ngày 27/12/2023, Thông chở chị H. đi ăn uống rồi thuê phòng tại một khách sạn ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho để nghỉ ngơi. Tối cùng ngày, Thông lái ô tô chở chị H. đi mua bia và thức ăn đến bờ kè sông Tiền ăn uống. 23h cùng ngày, Thông chở H. đến khu vực quảng trường thuộc xã Đạo Thạnh, đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm, nhưng H. không đồng ý và dọa điện thoại cho vợ Thông biết. Lo sợ vợ biết, lại thấy khu vực đang vắng người, Thông đã dùng tay siết cổ chị H. từ phía sau làm nạn nhân tử vong rồi bỏ xác cùng nhiều đá vào bao cột lại, để vào ô tô. Sau đó Thông lái ô tô đến giữa cầu Hàm Luông thuộc xã Bình Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, ôm bao chứa xác chị H. ném xuống sông Hàm Luông rồi lái xe về. (Ảnh: Hiện trường vụ án) Thông lấy điện thoại iPhone của chị H. nhắn tin cho em gái chị này với nội dung: "Tao đang nợ nhiều tiền lắm không về được, tao không về nhà được, mày đừng nói với bả...". Tối 31/12/2023, sợ bị phát hiện, Thông đập vỡ điện thoại và ném vào thùng rác bên quốc lộ 1 thuộc phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Ngô Minh Thông đang thực nghiệm hiện trường) Trước đó, ngày 29/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trong bao ni lông dạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông, khu vực TP Bến Tre. Đến ngày 31/12/2023, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị H. nên tiến hành xác minh nhân thân và các mối quan hệ, kết hợp các biện pháp rà soát, sàng lọc, từ đó phát hiện Thông là đối tượng liên quan vụ án. Thông bị bắt sau đó và khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị H. nên ra tay sát hại nạn nhân. Quá trình điều tra, Thông thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả mai táng, phí và tổn thất tinh thần cho gia định chị H. Dự kiến ngày 14/3, TAND tỉnh Tiền Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Ngô Minh Thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Cựu trung úy giết người tình rồi vứt xác phi tang khai quá trình gây án: