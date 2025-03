Trách nhiệm vụ bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ bé trai 16 tháng tuổi bị ô tô tông tử vong trước cửa cơ sở trông giữ trẻ tư thục Mầm non Tuổi Thơ, đường Vũ Quang (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Những người liên quan vụ việc đều sẽ được triệu tập để làm việc.



Hơn 7h sáng 10/3, bé trai H.B.L. (16 tháng tuổi) được bố mẹ đưa đến gửi tại cơ sở tư thục Mầm non Tuổi Thơ. Sau khi đón cháu L, các cô giáo tiếp tục tiếp nhận một cháu bé khác. Lúc này, cháu L. đi ra ngoài và ngã xuống đường cách chiếc ô tô đỗ cạnh đó hơn 1m. Khi cháu L đứng dậy, người phụ nữ lái ô tô không thấy cháu bé phía trước nên lái xe tông trúng và cuốn cháu bé vào gầm xe. Cháu L được đưa đi cấp cứu, đến khoảng 2h sáng 11/3 do tổn thương quá nặng nên đã tử vong.

Hình ảnh khi xảy ra vụ tai nạn.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng sự việc trên là rất nghiêm trọng, cần xem xét trách nhiệm pháp lý.

Theo luật sư Cường, trước tiên lỗi của các cô giáo của cơ sở mầm non khi tiếp nhận bé từ gia đình, nhưng lại thiếu kiểm soát để cháu bé chạy ra ngoài. Phụ huynh điều khiển ô tô cũng thiếu chú ý quan sát là nguyên nhân chính dẫn đến việc cháu bé tử vong.

Bởi vậy, trong tình huống trên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến tình huống và xác định lỗi của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ sở mầm non hoạt động chưa đủ giấy phép hoặc không đảm bảo an toàn, cán bộ nhân viên không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp, cơ sở này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, có thể bị tạm đình chỉ hoạt động.

Đối với cán bộ, nhân viên được giao phụ trách lớp phải quản lý cháu bé, cơ quan chức năng sẽ làm rõ, họ đã làm tròn trách nhiệm hay chưa, vì sao lại để cháu bé tự ý chạy ra ngoài đường mà thiếu sự quản lý giám sát, dẫn đến tai nạn xảy ra. Rất có thể người có trách nhiệm trực tiếp trông nom quản lý sẽ bị xem xét xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với phụ huynh điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến cháu bé tử vong, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khả năng quan sát, thao tác của người này trước khi lên xe và khả năng quan sát khi ngồi ở ghế lái để xác định người này có lỗi hay không.

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn xảy ra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người phụ nữ điều khiển chiếc xe ô tô này để xử lý về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ người phụ nữ điều khiển xe ô tô có hướng di chuyển như thế nào và hướng di chuyển của cháu bé để xác định với vị trí ngồi trên ghế lái như vậy, người này có thể quan sát được cháu bé hay không, vị trí của cháu bé trước khi tai nạn xảy ra có hoàn toàn nằm trong điểm mù của xe ô tô phía trước hay không. Từ đó xác định người phụ nữ này có lỗi hay không để làm cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lý.

Nếu trường hợp xác định người điều khiển xe ô tô này đã có lỗi dẫn đến vụ tai nạn xảy ra và hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự, trường hợp xác định không có lỗi sẽ không xử lý hình sự. Việc xác định có lỗi hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng quan sát trong quá trình điều khiển xe ô tô cũng như khi cháu bé di chuyển ra phía trước mũi xe. Trong trường hợp một người bình thường hoàn toàn có thể quan sát được nhưng người phụ nữ này do thiếu chú ý đến đã không nhìn thấy cháu bé sẽ được xác định là có lỗi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đây là vụ tai nạn rất thương tâm khi cháu bé còn quá nhỏ và có một phần trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non. Bởi vậy, ngoài việc xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp để bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn rủi ro không đáng có, nâng cao trách nhiệm của những người được gieo trông nom quản lý để tránh những vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra.

Đồng thời cho thấy, quy trình đưa đón trẻ em, việc trông trẻ em ở thời điểm đưa đón đầu giờ và cuối giờ là rất quan trọng, chỉ cần một chút sơ ý là có thể tai nạn xảy ra hoặc nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em. Các cơ sở giáo dục mầm non cần phải xây dựng quy trình đưa đón học sinh, có kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện ra những tình huống nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho học sinh.

