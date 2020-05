Ông Đoàn Ngọc Hải dùng tiền trợ cấp thôi việc để làm gì?

Ngày 21/5, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 cho biết vừa trao tặng căn nhà tình thương đầu tiên cho bà Nguyễn Thị Vân (thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Đây là một gia đình chính sách đang gặp khó khăn. Căn nhà có kinh phí xây dựng 60 triệu đồng trích từ số tiền ông Đoàn Ngọc Hải nhận được khi giải quyết chính sách thôi việc ở Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một Thành viên. Trước đó vào thời điểm được UBND TPHCM điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một Thành viên, ông Hải đã có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Ông Đoàn Ngọc Hải dự kiến xây dựng 2 căn nhà tình thương ở Hội An và Hưng Yên cho các gia đình chính sách. Ông nhờ người quen lập danh sách các hộ được tặng nhà và mời thầu xây dựng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đến nay mới có một căn nhà hoàn thành. Về dự định xây nhà cho người vô gia cư có chỗ qua đêm miễn phí, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông đã mua được nền đất có diện tích 4 x 20 m trong một dự án tại quận 12 với giá 4,5 tỷ đồng. Hiện nay, ông Hải đang làm thủ tục xin giấy phép xây dựng. Dự kiến chi phí xây nhà khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài số tiền 2 tỷ đồng bán điện thoại, đồng hồ “xịn”, ông Đoàn Ngọc Hải còn phải bỏ ra khoảng 3,5 tỷ đồng để có được căn nhà cho người vô gia cư. Ông Hải nói quyết định của ông đã nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận được trợ cấp thôi việc hơn 106 triệu đồng từ Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên cho thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội là 25 năm 4 tháng (tính từ tháng 5/1994 đến hết ngày 8/9/2019) và khi chuyển công tác đang được hưởng mức lương bậc 9, hệ số 4,98, phụ cấp chức vụ 0,65. Ông Hải đã bỏ tiền túi thêm 14 triệu đồng để đủ xây hai căn nhà tình nghĩa (kinh phí 60 triệu đồng/căn). Gần đây nhất, ông Hải tham gia giải marathon quốc tế trên đường chạy 42km tại TPHCM, Myanmar, Ấn Độ… Mỗi kilomet, ông Hải và các vận động viên đóng góp 10 nghìn đồng để ủng hộ người nghèo. Sau khi nghỉ việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải tập trung vào việc kinh doanh của gia đình. Gia đình ông Hải hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh tại nhiều địa phương. >>> Xem thêm video: Ông Đoàn Ngọc Hải làm gì sau từ chức? (Nguồn VTC Now)

