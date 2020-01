Thăng cấp hàm với trung uý CSGT bị quái xế tông tử vong ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Trung uý Nguyễn Phạm Thành Nhân (cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Hóc Môn) hy sinh khi bị quái xế tông được thăng cấp bậc hàm lên thượng uý trước niên hạn 2 năm.

Ngày 11/1, Phòng tổ chức cán bộ, Công an TPHCM đã quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho trung uý Nguyễn Phạm Thành Nhân (công tác tại Đội CSGT TT-Công an huyện Hóc Môn) hy sinh khi bị quái xế tông.

Công an TPHCM trao quyết định thăng cấp hàm cho gia đình trung uý.

Trung uý Nhân được thăng cấp bậc hàm từ trung uý lên thượng uý trước niên hạn 2 năm. Đồng thời, Thành uỷ TPHCM còn gửi tặng 30 triệu đồng để chia sẽ nổi đau đến gia đình người thân thượng uý Nhân.

Theo đó, khoảng 1h30 ngày 31/12/2019, trung úy Nhân cùng 1 số cán bộ của Tổ công tác 363, Công an huyện Hóc môn tiến hành tuần tra xử lý vi phạm theo kế hoạch được phân công.

Lúc này, tổ công tác nhận tin báo có nhóm thanh niên tụ tập chạy xe gây rối tự công cộng trên tuyến quốc lộ 22 nên ngay lập tức tới nơi.

Khi tới tuyến đường Song Hành quốc lộ 22 thì tổ công tác phát hiện nhóm quái xế điều khiển 8-10 xe máy lưu thông thành đoàn với tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra xử lý thì một số quay đầu bỏ chạy.

Trong số này có 2 đối tượng đi xe máy lao về phía tổ công tác với tốc độ cao. Một xe chạy vượt qua tổ công tác, xe còn lại do Long điều khiển chở Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) lao thẳng vào vào trung úy Nhân khiến trung úy ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, đối tượng bỏ xe máy rời khỏi hiện trường.

Trung úy Nhân được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não. Đối tượng Long sau đó đã tới công an đầu thú. Ngày 31/12, Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Long về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự Long và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tập trung điều tra làm rõ vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.