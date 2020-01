Đồng Nai: Gần 100 dân chơi đang quậy tưng bừng quán bar Romance

Ngày 12/1, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang phân loại xử lý các đối tượng về hành vi tang trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán bar Romance ở khu vực.

Theo đó, rạng sáng cùng, hàng chục trinh sát thuộc Công an huyện Trảng Bom cùng Đội kiểm tra liên ngành 814 đã tiến hành âph vào kiểm tra hành chính với quán bar Romance nằm trên quốc lộ 1 A, xã Quảng Tiến.

Thời điểm kiểm tra ở khu vực hát karaoke của quán có nhiều “dân chơi” có biểu hiện sử dụng ma tuý. Các “dân chơi” tìm cách bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế. Tại 3 phòng, công an phát hiện có 9 “dân chơi” đang sử dụng chất ma tuý.

Đột kích quán bar Romance, phát hiện gần 100 “dân chơi” nghi dương tính với chất ma tuý.

Tiếp đó, trinh sát công an ập khu vực bar thì phát hiện có 90 “dân chơi” đang quay cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc, âm thanh vũ trường cực kì sôi động.

Phát hiện công an, các dân chơi nháo nhào tìm phi tang những bịch màu trắng, hồng… nghi ma tuý xuống bàn, ghế, sàn… rồi tìm đường thoát thân nhưng bị chốt chặn.

Nhóm dân chơi dương tính ma tuý tại cơ quan công an.

Công an tiến hành kiểm tra hành chính các dân chơi có mặt trong quán bar. Tại các bàn công an thu giữ nhiều túi nhỏ chứa chất ma tuý tổng hợp, ma túy đá… Đồng thời, công an đưa gần 100 “dân chơi” không có giấy tờ… về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, có 13 “dân chơi” dương tính với chất ma tuý. Trong đó có 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.