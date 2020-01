Ba chiến sĩ công an hy sinh tại Đồng Tâm: Tang lễ được tổ chức thế nào?

Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm



Liên quan vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định số 70 ngày 11/1, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an, gồm: Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22) Nguyễn Huy Thịnh; chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô (E22) Dương Đức Hoàng Quân, và cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 (Công an thành phố Hà Nội) Phạm Công Huy.

Trước đó, ngày 10/01/2020, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có Tờ trình số 03/Ttr - LĐTBXH gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thắp hương chia buồn sự mất mát của thân nhân Đại tá Nguyễn Huy Thịnh. Ảnh: TTXVN

Tờ trình nêu rõ, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an.

Cũng trong ngày 11/1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm cho ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Theo Quyết định, Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá.

Trung úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội được thăng cấp bậc hàm lên Thượng úy.

Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô được thăng cấp bậc hàm lên Trung úy.

Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quyết định truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba cán bộ, chiến sĩ công an gồm Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân và Trung úy Phạm Công Huy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ba chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tang lễ 3 chiến sĩ công an diễn ra khi nào?

Thông tin từ người thân trung úy Dương Đức Hoàng Quân (một trong ba chiến sỹ hi sinh trong vụ Đồng Tâm) cho biết, tang lễ của chiến sĩ Quân và 2 đồng nghiệp là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Thượng úy Phạm Công Huy sẽ được tổ chức vào ngày 16/1 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau tang lễ, các đơn vị chức năng và gia đình sẽ đưa thi thể 3 chiến sĩ công an xuống nghĩa trang Văn Điển để hỏa táng.

Đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh trong vụ việc chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, thân nhân của 3 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng Công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này.

Trước mắt, Bộ Công an sẽ chăm lo, tổ chức tang lễ, truy điệu 3 đồng chí diễn ra trang trọng đúng theo quy định của Nhà nước và ngành Công an. Bộ Công an cũng đang hoàn thiện, đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác thăm hỏi gia đình đồng chí Phạm Công Huy. Ảnh: Bộ Công an.

Nỗi đau không thể bù đắp được

Bà Hoàng Thị Phúc, mẹ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động Thủ đô dù từng tham gia thanh niên xung phong từng vào sinh ra tử nhưng dường như cũng đã gục ngã khi nhận hung tin con trai hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm.

Không giấu nổi sự đau đớn trước sự hi sinh của con trai, bà Phúc tâm sự, nhiều năm nay con không về ăn tết. “Năm nay cả nhà đang chuẩn bị đón Tết thì nó đi mất. Biết bao giờ gặp được con…”, bà Phúc rớt nước mắt nói.

Bà cho biết, dù đau đớn nhưng bản thân bà tự hào khi con trai đã được Đảng và Nhà nước, ngành Công an giáo dục, trưởng thành; thực hiện đúng trách nhiệm của người Đảng viên, người chiến sỹ Công an nhân dân, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, hy sinh vì bình yên của nhân dân.

Đồng thời cho biết, bản thân bà sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cùng con dâu nuôi dạy con cháu trưởng thành.

Cháu Nguyễn Gia Huy, con trai lớn của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh nói trong nước mắt, trước khi đi, bố ăn bát cơm rồi bảo đêm nay bố phải hành quân, con không được nói với ai và dặn con ở nhà chăm sóc mẹ và em.

“Khi đọc trên mạng thấy thông tin có 3 cán bộ chiến sỹ công an hy sinh ở Đồng Tâm , sau đó có thông tin có bố cháu, cháu rụng rời chạy vào đơn vị bố. Khi đó không ai nói với cháu là bố hy sinh, nhưng nhìn ánh mắt họ, cháu hiểu đã mất bố rồi. Cháu chạy về nhà tìm mẹ, tìm em…”, Huy kể lại.

Đau đớn trước nỗi đau mất cha, con trai lớn của Đại tá Thịnh cho biết sẽ cố gắng học tập, trưởng thành, thay cha là chỗ dựa của mẹ, của em gái và gia đình.

“Bố từng hỏi ước mơ của con là gì? Con nói con muốn là chiến sỹ Công an như bố, nhưng con chưa đủ sức học để vào ngành. Con sẽ mãi tự hào về bố. Đó sẽ là động lực để con cố gắng hết sức để trưởng thành, để thay bố là chỗ dựa của mẹ, của em gái”, cháu Gia Huy nói.

Chị Như Quỳnh, vợ Thượng úy Phạm Công Huy người đã chia sẻ dòng trạng thái nghẹn ngào đầy đau đớn khi nhận được tin chồng hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm “Chồng ơi, sao lại là anh…” khiến hàng nghìn người rơi nước mắt. Đến thời điểm này, chị Như Quỳnh vẫn chưa thể tin được chồng chị đã hi sinh.

Bởi mới sáng hôm ấy, Thượng úy Phạm Quốc Huy sửa soạn đồ đạc rồi đi công tác. Trước khi đi còn hôn chào tạm biệt vợ và con và nói rằng: “Anh đi công tác chắc vài ngày là về thôi, em yên tâm”. Tối ngày 8/1, Thượng úy Huy còn gọi điện về cho vợ và nói nơi anh đang công tác, sóng điện thoại rất chập chờn nên khó liên lạc. Anh mới nhận được lương nên sẽ chuyển khoản ngay cho chị lấy tiền chăm sóc con và lo chi tiêu gia đình. Ngay sau cuộc gọi ấy, chị Quỳnh đã nhận được số tiền lương mà chồng mình chuyển về. Và đó cũng là lần liên lạc cuối cùng của đôi vợ chồng trẻ.

Những ngày này, những người thân của Trung úy Dương Đức Hoàng Quân cũng vô cùng đau đớn trước sự hi sinh anh dung của cán bộ công an còn rất trẻ này. Mẹ ruột của Trung úy Dương Đức Hoàng Quân đau đớn kể lại, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Quân còn hứa sớm trở về cùng mẹ lo sắm sửa đón Tết thế mà Quân đã ra đi mãi.