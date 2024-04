Tây Ninh: Vào quán cà phê để bắt độ đá gà qua mạng

Ngày 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Châu Văn Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Cần (38 tuổi) cùng ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Cùng với Cần và Tuấn, công an cũng tạm giữ hình sự 9 người để điều tra hành vi đánh bạc.



Các đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng tại quán cà phê A Lễ

Cụ thể, chiều ngày 27/4, Công an huyện Châu Thành bất ngờ ập vào quán cà phê A Lễ ở ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành do Nguyễn Thị Thiện (42 tuổi) làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang Châu Văn Tuấn và Nguyễn Văn Cần đang tổ chức cho 17 người đánh bạc.