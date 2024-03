Tây Ninh: Khởi tố đối tượng giết cháu chỉ vì mâu thuẫn đất đai

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Hùng (Tự Cò), 73 tuổi, ngụ phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM về tội giết người. Hùng là cậu ruột của nạn nhân.



Trước đó, ngày 15/3/, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo từ người dân trên địa bàn xã Cẩm Giang xảy ra vụ án giết người nạn nhân là bà Đ.T.N, 64 tuổi tử vong và chồng bà N là ông L.V.P, 64 tuổi (cùng ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. tỉnh Tây Ninh) bị thương nặng, đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Sau hơn 1 ngày điều tra, lực lượng Công an Tây Ninh xác định kẻ thủ ác là Nguyễn Thế Hùng đang trốn ở TP Cần Thơ. Lực lượng Công an Tây Ninh phối hợp Công an huyện Cái Răng, TP Cần Thơ bố trí lực lượng bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng đưa về Tây Ninh phục vụ điều tra.

Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan Công an, Hùng khai: do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình, Hùng đi đến nhà người cháu là bà Đ.T.N, để giải quyết nhưng khi đến nơi, Hùng thấy bà N. ở nhà một mình nên Hùng dùng búa đánh nhiều nhát vào người bà N. làm bà tử vong. Sau đó, Hùng chờ chồng của bà N. là ông L.V.P, đi công việc trở về nhà, thấy ông P., Hùng tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ, cằm và tay ông P. gây thương tích nặng.

Ông P. bỏ chạy ra trước sân nhà và truy hô kêu cứu, Hùng đuổi theo. Khi thấy người dân xung quanh chạy đến, sợ bị phát hiện nên Hùng lên xe máy bỏ trốn về Cần Thơ đến khi lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.